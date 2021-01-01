تعقد iQOO حدث في 20 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Neo7

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صورة الخبر: هاتف iQOO Neo7
هاتف iQOO Neo7

حددت iQOO العلامة الفرعية لشركة vivo يوم 20 من أكتوبر الجاري لكشف النقاب عن هاتف iQOO Neo7.

شغل هاتف iQOO Neo7 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ولقد شاركت vivo اليوم إعلان تشويقي أكدت من خلاله على موعد رسمي لإطلاق هذا الإصدار.

ولقد أكدت التفاصيل السابقة على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus، كما يأتي الهاتف بشاشة OLED تتميز بجودة عرض Full HD+ ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً تتضمن الشاشة تقنية إستشعار البصمة، كما تؤكد الصور الرسمية للهاتف في الإعلان التشويقي على أن هذا الإصدار يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن هاتف iQOO Neo7 يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر: بوابه المتميز

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