تعرف على أحدث ما جاء بالمؤتمر السنوي لـ«ميتا»: ساعات تدعم الواقع الافتراضي وتقنيات مسح ضوئي للكائنات الحية



ميتا ميتا

عرض المؤتمر السنوي لميتا بعض المناقشات حول إنتاج ساعة جديدة تستطيع استخدام الواقع الافتراضي، ليكون الهدف منها جعل Metaverse أكثر سلاسة في الاستخدام، ومن خلالها تزيد Meta من استخدام الذكاء الاصطناعي في حالة لإحياء هذه التكنولوجيا التي لن تفيد المستخدمين الأصحاء فحسب، بل ستفيد أيضًا المستخدمين من ذوي الهمم وهي تقنية مازالت تحت الاختبار.



وتحدث مارك أثناء المؤتمر من خلال الواقع الافتراضي ليبرز مهارة التقنية الجديدة، من ثم بدأ استعراض بعض التقنيات الحديثة مثل إمكانية تغيير الملابس واختيار الأوتفيت الأنسب لكل جولة، ما وصفها مارك «بالرحلة»، التي تجد داخلها كل ما تتوقعه، مع عرض معاينة لما ستكون عليه الصور الرمزية في Meta Quest Pro، ومنها تشاهد نسخة أكثر تعبيرًا عن نفسك الافتراضية، وأيضًا أكثر واقعية لمن تحدثهم.



وتخطط Meta للسماح بإضافة الصور الرمزية إلى التطبيقات والبرامج الأخرى. على أن يتم إصدار أدوات للمطورين لاستخدامها لتحقيق هذه التجربة ومن خلالها تستطيع إحضار صورتك الرمزية إلى مجموعة متنوعة من الأماكن المختلفة.

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والصور الرمزية الفورية، هي ميزة تطورها الشركة حاليًا، لتتمكن من مسح وجهك بهاتفك أولاً ثم تحميل البيانات إلى سماعة الرأس للحصول على تمثيل دقيق لنفسك، إضافة لأبرز المميزات حول مسح الكائنات الحية الموجودة بالواقع، وبإطلاق مثال للتوضيح في حالة استخدامك لعبة أو تطبيق الهاتف ثم تحميل البيانات إلى سماعة الرأس، وسيظهر كائن ممسوح ضوئيًا في الواقع المعزز والذي يمكنك التفاعل معه بعد ذلك. ليس هذا فقط، ولكن سيتم تصوير إضاءة الغرفة بدقة على كائن ممسوح ضوئيًا.قال مارك أثناء المؤتمر السنوي لشركة ميتا Meta أن أحد أهم التحديات كان إضافة أرجل إلى الصور الرمزية. وبعد كفاح اليوم نحن قادرون على ذلك، مضيفاً: «يجب أن تساعد الصور الرمزية لكامل الجسم في جعل Metaverse يعطيك شعور أكبر بالواقعية، فضلاً عن تطوير إيماءات وتعبيرات الوجه الدقيقة التي ساعدت كثيراً في تعزيز الواقعية التي تحاول Meta تقديمها عبر Quest Pro، فضلاً عن إضافة Meta الكراسي المتحركة إلى الصور الرمزية. كي تكون أفضل تعبير عن الحياة الحقيقية وتمثل الجميع.