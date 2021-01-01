تعرف على أحدث ما جاء بالمؤتمر السنوي لـ«ميتا»: ساعات تدعم الواقع الافتراضي وتقنيات مسح ضوئي للكائنات الحية

عرض المؤتمر السنوي لميتا بعض المناقشات حول إنتاج ساعة جديدة تستطيع استخدام الواقع الافتراضي، ليكون الهدف منها جعل Metaverse أكثر سلاسة في الاستخدام، ومن خلالها تزيد Meta من استخدام الذكاء الاصطناعي في حالة لإحياء هذه التكنولوجيا التي لن تفيد المستخدمين الأصحاء فحسب، بل ستفيد أيضًا المستخدمين من ذوي الهمم وهي تقنية مازالت تحت الاختبار.
وتحدث مارك أثناء المؤتمر من خلال الواقع الافتراضي ليبرز مهارة التقنية الجديدة، من ثم بدأ استعراض بعض التقنيات الحديثة مثل إمكانية تغيير الملابس واختيار الأوتفيت الأنسب لكل جولة، ما وصفها مارك «بالرحلة»، التي تجد داخلها كل ما تتوقعه، مع عرض معاينة لما ستكون عليه الصور الرمزية في Meta Quest Pro، ومنها تشاهد نسخة أكثر تعبيرًا عن نفسك الافتراضية، وأيضًا أكثر واقعية لمن تحدثهم.
وتخطط Meta للسماح بإضافة الصور الرمزية إلى التطبيقات والبرامج الأخرى. على أن يتم إصدار أدوات للمطورين لاستخدامها لتحقيق هذه التجربة ومن خلالها تستطيع إحضار صورتك الرمزية إلى مجموعة متنوعة من الأماكن المختلفة.
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