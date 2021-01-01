بدء انطلاق المؤتمر السنوي لشركة ميتا Meta والكشف عن أحدث الإصدارات

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أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ Facebook في المؤتمر السنوي الأول لشركة ميتا Meta الآن عن آخر التحديث بإصدارات الشركة، ولأول مرة يمكن الكشف أخيرًا عن Meta Quest Pro وخصائص ال VR مع مناقشة مستقبل الشركة في الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



واستعرض ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft Satya Nadella خطط الشركة لـ Meta Quest Pro، وأشار إلى تقنيات بعض الأدوات الجديدة مثل Microsoft 365 القابلة للاستخدام بالكامل في VR، ورجح أنها أخبار جيدة لمستخدمي منتجات Microsoft في العمل، حيث ناقش كيف ستدعم الشركة Meta Quest Pro عبر عدد كبير من الأجهزة.



وقال «نادالا»: "جاءت الميتا فيرس بتصميم مريح يناسب العمل، لتساعد جميع المستخدمين والعاملين بمايكروسوفت، من أداء أعمالهم المختلفة"، مؤكدا كيف أصبحت مرنة جدا لدى الجميع وأضافت الكثير من الخبرة بالعديد من الأبلكيشن الحديثة التي تضيفها.

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وأضاف في كلمته خلال المؤتمر: «اختبرت Meta Quest Pro بنفسي ووجدته مثيرًا للإعجاب. وعلى وجه التحديد، أحب الطريقة التي تلتقط بها تقنية التتبع الجديدة تعابير وجه الشخص وإيماءات اليد. وبتحديثات تقنيات الميتافيرس جعلتني أشعر وكأنني أتحدث إلى شخص حقيقي».وتابع تم الإعلان رسميًا عن Meta Quest Pro بتصميم سماعة الرأس الجديدة، والتي تسمح للمحترفين بالإبداع والتعاون في الواقع الافتراضي. ما يجعل Snapdragon XR2 أكثر قوة من Quest 2.وأشار إلى أن من أبرز مميزاتها الحديثة أنها جاءت بتصميم أرفع بنسبة 40? من Quest 2، كما أنها أخف وزنًا بكثير، مما جعلها أكثر راحة في الارتداء، إضافة لاحتواء Meta Quest 2 على مجموعة متنوعة من التطبيقات التي تركز على اللياقة البدنية. لتكون التمارين وحرق السعرات الحرارية في الواقع الافتراضي أكثر متعة.ولفت إلى توقع تطبيقين جديدين للتمارين الرياضية هذا الخريف، بالتوازي مع واجهة برمجة تطبيقات جديدة لمنشئي المحتوى للاستفادة منها، كما سيتم إطلاق لعبة Iron Man VR من قبل Oculus Studios في 3 نوفمبر 2022. هذا مشروع سمعنا عنه سابقًا. لكن الآن، لدينا تاريخ إصدار رسمي.ومن المقرر إصدار لعبة «بيننا» في 10 نوفمبر، مع الإعلان عن فيلم The Walking Dead: Saints & Sinners والذي من المقرر إطلاقه في الأول من ديسمبر. فضلاً عن الكثير من الألعاب القادمة إلى Quest 2 هذا الخريف.رابط البث المباشر من هناhttps://www.facebook.com/MetaforDevelopers/videos/893703271768868/