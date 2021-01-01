«هواوي» تطلق إصدار جديد قابل للطي Huawei P50 Pocket..بأسعار أقل من المنافسة:

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صورة الخبر: Huawei P50 Pocket
Huawei P50 Pocket

ينطلق هذا الشهر أحدث إصدارات هواتف هواوي القابلة للطي Huawei P50 Pocket، في الأسواق الصينية، ويأتي الهاتف بشاشة داخلية بحجم 6.9 إنش، بينما تختفي الشاشة الخارجية من تصميم الإصدار القادم.

وفي بعض التسريبات، تبين أن الإصدار الجديد من هاتف P50 Pocket يأتي برقاقة معالج Snapdragon 778G، إضافة لدعمه الإتصال بشبكات 4G.

وبتصميم صدفي قابل للغلق والفتح جاءت الكاميرا الخلفية بإعدادات ثلاثية تتمتع بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، إضافة لمستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويتم طرح الهاتف في الأسواق تحت اسم «Huawei P50 Pocket New«، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته 695 دولار للنموذج المميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت، ليكون بهذه التكلفة أقل سعرًا من الإصدار الأصلي للمنافس لهاتف Galaxy Z Flip المتاح بالأسواق.

المصدر: المصرى اليوم

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