توازي مبيعات هواتف جوجل في 5 سنوات عُشر إنتاج سامسونج في سنة.. فلماذا تعد الأقل شعبية؟



جوجل جوجل

هل فكرت من قبل لماذا لم تتصدر هواتف جوجل اهتمامات المستخدمين، رغم تفوق محركات بحثها حول العالم، ورغم توفير إمكانيات عديدة بإصدارات هواتفها إلا أن الأمر لا يسير بالشكل ذاته في نسب الإنتاج والمبيعات، بل تصنف إصدارات جوجل الأقل شعبية عند المقارنة بشركتي «أبل» و«سامسونج» اللتين تستحوذان بشكل عام على نصيب الأسد في أسواق الهواتف.



منذ أيام قليلة أطلقت شركة جوجل أحدث إصدارات هواتفها الجديدة «جوجل بيكسل 7»، و«جوجل بيكسل 7 برو»، وصنفهما موقع «cnet» التقني على أنهم أفضل هواتفها التي صنعتهما حتى الآن، لتزويدهم بمميزات فريدة مثل كاميرات تتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التقاط صور السيلفي، وتقنية تزيل التعتيم عن الصور القديمة.



ولكنها تحديثات مرت دون أثر أو ضجة مقارنة بأحدث إصدارات هواتف أبل في سبتمبر الماضي، سلسلة آيفون 14.

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باعت شركة Google ما يصل ل 27.6 مليون نسخة من إصدارات منذ إنطلاقها بعام 2016 حتى الآن. في المقابل، شحنت شركة «سامسونج» ما يزيد عن 272 مليون هاتف في عام 2021 فقط.ما يعني أن حصيلة مبيعات «Google» طوال 5 سنوات منذ إطلاقها تصنع فقط نحو عُشر مبيعات «سامسونج» في سنة واحدة.بالتووازي شحنت شركة «أبل» 235 مليون هاتف في عام 2021 فقط، بحسب تحليل بيانات شركة «IDC»ورغم إعجاب مستخدمين جوجل بإمكانيات هواتفها ذات الجودة العالية إلا أنها تبتعد عن المنافسة كثيرًا ويرجح الخبراء أن السبب يرجع لثلاث نقاط هامة بأسواق الهواتف المحمولة، أولها الاحتكارات التي دامت لسنوات طويلة..وعلى سبيل المثال وقعت شركة «جوجل» شراكة حصرية مع شركة «فيرايزون»، للاتصالات اللاسلكية، التي توفر خدماتها الشبكية لمستخدمي الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يصنف خطأ إستراتيجي هام، حيث حصر المستخدمون للتعامل مع شركة حصرية في حين أن بعض المستخدمين قد يكونوا مشتركون بالفعل في شركات أخرى غير «فيرايزون»، فكان الاختيار الأنسب لهذه النقطة إتاحة الشركات الأخرى ليكون بوسع المستخدمين شراء ما يشاؤون من الهواتف الذكية، ما حعله مصنف ضمن أسباب تحجيم انتشار هذه الهواتف وجعلها بعيدة عن أذهان المستهلكين.ضمن أهم الاسباب أيضاً أزمة الهوية حيث لم تملك هواتف جوجل حتى الأن هوية مستقلة مميز تجعل هواتفها تنفرد وتظهر بالأسواق لتنافس إصدارات أبل وسامسونج، فمثلاً يقول بعض الخبراء أنها لم تصبح بعد علامة تجارية منزلية مميزة، مثلما فعلت سامسونج.فضلاً عن تأخر بعض الأدوات مثل البقاء على استخدام مستشعر الكاميرا نفسه من هاتف «بيكسل 2» وحتى «بيكسل 5». ما جعلها ليست بقدرة منافسة كاميرات هواتف المنافسين.