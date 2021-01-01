تعديل في "واتس آب" قد يهم ملايين المستخدمين!

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صورة الخبر: واتس آب
واتس آب

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية والإنترنت أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على تعديل برمجي سيكون مهما للكثير من مستخدميه.

وتبعا لموقع WABetaInfo الذي يراقب كل جديد في الإصدارات الأولية من التطبيق الشهير بدأ "القائمون على واتس آب باختبار برمجيات جديدة لتوسيع إمكانيات الدردشات الجماعية عبر التطبيق".

وتشير المعلومات الأولية إلى "أن الحد الأقصى لعدد المشاركين في الدردشة الجماعية في واتس آب سيتضاعف ويزداد من 512 مشارك إلى 1024 مشارك، و أن هذه الميزة بدأ اختبارها بالفعل عند بعض مستخدمي التطبيق عبر أنظمة Android وiOS".

ويعتبر "تليغرام" المنافس الرئيسي لـ "واتس آب" فيما يتعلق بالميزة المذكورة، إذ يمكن إضافة 200 ألف مشترك في دردشات "تليغرام" الجماعية حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن "واتس آب" حصل على العديد من الميزات الإضافية هذا العام، ومن أبرزها ميزة نقل بيانات التطبيق ومحادثاته بسهولة ما بين أجهزة Android و iOS.

المصدر: روسيا اليوم

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