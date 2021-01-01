طرق مختلفة لإعادة تدوير فستان الزفاف القديم



فستان الزفاف القديم فستان الزفاف القديم



تفكر الكثيرات من النساء بعد سنوات من الزواج بالتخلص من فساتين زفافهن، ولكن يمكن إعادة تدويره بطرق مختلفة بدلاً من التخلص منه فى القمامة والتسبب في التلوث البيئي وذلك من خلال اتباع طرق بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " ecomasteryproject".



طرق إعادة تدوير فستان الزفاف



التبرع به للجمعيات الخيرية



ينصح بالتبرع بفستان الزفاف للجمعيات الخيرية، حتى ترتديه فتاة لا تستطيع أن تشترى فستان زفاف، بدلاً من إلقائه في القمامة، الأمر الذى يتسبب في تلوث البيئة.



تحويله إلى فستان سهرة



يمكن تحويل فستان الزفاف إلى سهرة من خلال إجراء بعض التعديلات عليه، عند خياط الذى سوف يضيف لمساته الخاصة سواء بإضافة الدانتيل وبعض الإكسسوارات عليه وهكذا حتى يحوله لفستان مختلف.

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تحويله لستائر أو وسائدويمكن أيضاً تحويل فستان الزفاف لستائر أو أغطية وسائد خاصة الفستان المصمم من قماش ساتان، والذى يمكن أن يصمم منه ملاءات سرير أو تحويله لتنورة أو قميص وذلك من خلال تمزيقه وإضافة بعض التعديلات عليه.تحويله لقطعة ديكوريمكن استخدام التول في تزين أكاليل الزهور على الحائط، أو أي قطعة ديكور أخرى، وبهذا تضيف مظهر جمالى لقطعة الديكور.تصميم فستان جديدويمكن أيضاً تصميم فستان زفاف جديد من القديم من خلال قص بعض الأجزاء وإضافة بعض الأقمشة الأخرى أو الإكسسوارات التي تساعد في تجديد تصميم الفستان حتى يبدو وكأنه جديد يمكن أن ترتديه عروس بليلة زفافها.