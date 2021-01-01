طرق مختلفة لإعادة تدوير فستان الزفاف القديم

تفكر الكثيرات من النساء بعد سنوات من الزواج بالتخلص من فساتين زفافهن، ولكن يمكن إعادة تدويره بطرق مختلفة بدلاً من التخلص منه فى القمامة والتسبب في التلوث البيئي وذلك من خلال اتباع طرق بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " ecomasteryproject".
طرق إعادة تدوير فستان الزفاف
التبرع به للجمعيات الخيرية
ينصح بالتبرع بفستان الزفاف للجمعيات الخيرية، حتى ترتديه فتاة لا تستطيع أن تشترى فستان زفاف، بدلاً من إلقائه في القمامة، الأمر الذى يتسبب في تلوث البيئة.
تحويله إلى فستان سهرة
يمكن تحويل فستان الزفاف إلى سهرة من خلال إجراء بعض التعديلات عليه، عند خياط الذى سوف يضيف لمساته الخاصة سواء بإضافة الدانتيل وبعض الإكسسوارات عليه وهكذا حتى يحوله لفستان مختلف.
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