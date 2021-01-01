(ما القصة) مستخدمو فيس بوك فى مصر يخسرون آلاف المتابعين خلال لحظات

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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تتعلق بانخفاض أعداد المتابعين على منصة الفيس بوك في مصر، خاصة لمن لديهم أكثر من 14 ألف متابع، وانخفضت بنسبة كبيرة، وحتى الآن لم تعلق الفيس بوك على هذا الأمر حتى الآن.



واعتبر البعض هذا الأمر بأنه ليس جديدا، خاصة بعدما سجل عدد أكبر من وسائل الإعلام الأمريكية انخفاضًا مفاجئًا في أعداد متابعيها على فيس بوك، يومي الإثنين والثلاثاء، مما أثار تكهنات بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يكون قد أزال حسابات الروبوتات.



وبالفعل انخفضت أعداد المتابعين لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وهافينغتون بوست وذا هيل ويو إس إيه توداي ونيويورك بوست ونيوزويك في 3 و4 أكتوبر، وفقًا لبيانات منصة التحليلات Crowd Tangle.

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وتعرضت يو إس إيه توداي لأكبر انخفاض، حيث خسرت 13،723 متابعًا يوم الإثنين و11،392 متابعًا يوم الثلاثاء، فيما فقدت صحيفة نيويورك تايمز 6225 متابعًا يوم الاثنين و4944 متابعًا يوم الثلاثاء.وانخفض عدد المتابعين على صفحة الواشنطن بوست بمقدار 5804 يوم الاثنين، ثم 4337 آخرون يوم الثلاثاء، وفي المجموع، فقدت المنشورات السبعة 38812 إعجابًا يوم الاثنين و29692 يوم الثلاثاء.يذكر انه بين أبريل ويونيو 2022، اتخذ Facebook إجراءات ضد 1.4 مليار حساب بوت مشتبه به، وفقًا لتقرير تطبيق معايير المجتمع، وفي الأشهر الثلاثة السابقة، تم إنهاء 1.6 مليار «حساب وهمي».فيما يقول فيس بوك على صفحات مركز الشفافية: «هدفنا هو إزالة أكبر عدد ممكن من الحسابات المزيفة على Facebook، وتشمل هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بقصد ضار لانتهاك سياساتنا وملفات التعريف الشخصية التي تم إنشاؤها لتمثيل شركة أو منظمة أو كيان غير بشري، مثل حيوان أليف.. نعطي الأولوية للإنفاذ ضد الحسابات المزيفة التي تسعى إلى إحداث ضرر، يتم استخدام العديد من هذه الحسابات في حملات البريد العشوائي وتحفزها ماليًا».