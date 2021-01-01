يأتي «آيفون 15» بموصل USB-C للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي الجديد

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أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن شركة آبل ستلائم هاتفها الرائد القادم مع منفذ USB-C بسبب تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، على الرغم من أن الانتقال الكامل إلى الشحن اللاسلكي سيحدث في غضون عقد من الزمن.



وفقًا لمصدر داخلي في الصناعة، سيشحن iPhone 15 العام المقبل USB-C بدلاً من تقنية موصل الطاقة المملوكة لشركة Apple Lightning ''.



كان يتعين على عملاق التكنولوجيا وضع منفذ USB-C على جميع أجهزة iPhone التي تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي للامتثال للتشريع الأخير الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي.

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يجعل قانون الاتحاد الأوروبي موصلات USB-C - المستخدمة حاليًا بواسطة الأجهزة التي تعمل بنظام Android - معيار الاتحاد الأوروبي ، مما يجبر Apple على التخلص من Lightning .لكن القانون لا يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2024، لذا فإن التحول إلى USB-C لجهاز iPhone 15 العام المقبل هو قبل عام مما كان متوقعًا.تم إطلاق طراز iPhone الحالي من Apple ، iPhone 14 ، الشهر الماضي.تأتي هذه الأخبار من Apple Tipster Mark Gurman ، الذي كان يكتب في الدفعة الأخيرة من رسالته الإخبارية "Power On" لـ Bloomberg.ووفقا لوكالة بلومبرج أن "مستقبل Apple لاسلكي" وستشمل الشركة "الشحن الاستقرائي" - وهو نوع من تقنية نقل الطاقة اللاسلكية المستخدمة في أحدث طرازات iPhone و Apple Watch - في جميع الأجهزة المستقبلية.تستعد آبل للتحول من منفذ الشحن Lightning على iPhone والأجهزة الأخرى إلى USB-C للالتزام بالقانون الأوروبي الجديد ، لكن الشركة لا تزال تخطط لمستقبل لاسلكي أولًا".يمكن أن تبدو إستراتيجية الشحن الخاصة بشركة Apple أبسط كثيرًا - وستظهر قريبًا ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي.منذ حوالي خمس سنوات حتى الآن ، كان الاتحاد الأوروبي يدفع صانعي الأجهزة للتوحيد حول USB-C من أجل قابلية التشغيل البيني والفوائد البيئية.