تحديث لإصلاح الأخطاء على هواتف آيفون

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آيفون

طرحت شركة آبل تحديث جديد لإصلاح الأخطاء على هواتف آيفون، يتوفر iOS 16.0.3 للتنزيل ويبلغ حجمه حوالي 1 جيجابايت. سيعالج التحديث بعض الأخطاء التي قد يوجهها مستخدمو هواتف iPhone 14، كما أنه يصلح خطأ في تطبيق Mail.

ولقد تمت معالجة مشكلة واحدة تتعلق بتأخير الإشعارات أو عدم وصولها على الإطلاق في 14 Pro و 14 Pro Max

واجهت بعض إصدارات iPhone 14 مستوى صوت ميكروفون منخفضًا عند إجراء مكالمات هاتفية من خلال Apple CarPlay.

وفي بعض الحالات، كان تطبيق الكاميرا بطيئًا في التشغيل أو التبديل إلى iPhone 14 Pro أو 14 Pro Max.

كما تعطل تطبيق Mail عن غير قصد عند بدء التشغيل بعد أن تلقى المستخدم بريدًا إلكترونيًا تالفًا، تم إصلاح ذلك ايضًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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