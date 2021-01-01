تحديث لإصلاح الأخطاء على هواتف آيفون

طرحت شركة آبل تحديث جديد لإصلاح الأخطاء على هواتف آيفون، يتوفر iOS 16.0.3 للتنزيل ويبلغ حجمه حوالي 1 جيجابايت. سيعالج التحديث بعض الأخطاء التي قد يوجهها مستخدمو هواتف iPhone 14، كما أنه يصلح خطأ في تطبيق Mail.
ولقد تمت معالجة مشكلة واحدة تتعلق بتأخير الإشعارات أو عدم وصولها على الإطلاق في 14 Pro و 14 Pro Max
واجهت بعض إصدارات iPhone 14 مستوى صوت ميكروفون منخفضًا عند إجراء مكالمات هاتفية من خلال Apple CarPlay.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!