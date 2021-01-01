في مصر سيارة MG5.. أقل سعر بين موديلات 2022 من الشركة الإنجليزية



MG5 MG5

تقدم شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي لسيارات MG الإنجليزية عدة موديلات من الشركة في السوق المصري، لكن يعتبر أكثرهم تميزا موديل 2022 من سيارة MG5، وذلك لأنها سيارة MG الأرخص في مصر، حيث تم الإعلان عن أحدث قائمة سعرية لهذا الموديل كالتالي:



- فئة أولى بسعر 390 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 415 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 435 ألف جنيه.ويتم طرح هذه الفئات الثلاثة بنفس المحرك المكون من 4 أسطوانات، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 120 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:الفئة الأولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- كمبيوتر رحلات.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- مصابيح أمامية هالوجين وخلفية LED.- مرايات جانبية كهربائية.الفئة الثانية:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- مصابيح أمامية نهارية LED.- سنسور خلفي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام لتشغيل المحرك بدون مفتاح.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.الفئة الثالثة:وتشمل التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- وسائد هوائية جانبية.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح أمامية LED.- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- فتحة سقف.- نظام كاميرات بزاوية 360 درجة حول السيارة.- مقاعد جلدية.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.جدير بالذكر أن محرك هذه السيارة يبلغ متوسط استهلاكه للوقود 47 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، وتقدم المنصور للسيارات هذا الموديل محليا بضمان 6 سنوات أو 150 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).