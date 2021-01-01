في مصر أول تغيير رسمي على أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023

باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر أعلنت شركة دايموند موتورز خلال الأيام القليلة الماضية عن تقديم زيادة سعرية تعتبر الأولى على سيارتها ميراج 2023 التي تم إطلاقها مؤخرا في السوق المحلي، حيث ذكرت الشركة أن السيارة متاحة بفئة واحدة فقط أصبح سعرها كالتالي بعد هذه الزيادة:
- فئة واحدة من 335 إلى 355 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).
وتنتمي هذه السيارة لفئة هاتشباك، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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