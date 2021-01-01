في مصر أول تغيير رسمي على أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023



ميتسوبيشي ميراج 2023 ميتسوبيشي ميراج 2023

باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر أعلنت شركة دايموند موتورز خلال الأيام القليلة الماضية عن تقديم زيادة سعرية تعتبر الأولى على سيارتها ميراج 2023 التي تم إطلاقها مؤخرا في السوق المحلي، حيث ذكرت الشركة أن السيارة متاحة بفئة واحدة فقط أصبح سعرها كالتالي بعد هذه الزيادة:



- فئة واحدة من 335 إلى 355 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).



وتنتمي هذه السيارة لفئة هاتشباك، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

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أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- كاميرا خلفية.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- شاشة 7بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- ريموت لفتح وغلق أبواب السيارة عن بعد.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- نظام صوتي يضم سماعتين.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.