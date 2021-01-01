"إم جي HS" الجديدة تواجه "كيا سبورتاج" بسعر تنافسي وتجهيزات مميزة..في أوروبا..



إم جي HS إم جي HS

يبدو أن حلاوة البدايات لا تزال مبشرة وقوية لعلامة "إم جي Morris Garage" الصينية في الأسواق الأوروبية، حيث بدأت MG مؤخرًا تسويق سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات "MG HS" في القارة العجوز، وتحديدًا في السوق الإسباني.



وتستهدف MG بكل وضوح إحداث ثورة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة.. وسوف تنافس، من بين الكثير من المنافسين "كيا سبورتاج" واحدة من أنجح إن لم تكن الأنجح في فئة الـ SUV مدمجة في السوق الأوروبي، لكن "MG HS" تتميز بسعر البيع، وقبل كل شيء، تجهيزاتها الواسعة.



تعتبر MG HS خطوة أخرى إلى الأمام في التزام "إم جي MG" المملوكة لمجموعة "سايك SIAC" الصينية بالسيارات التي تعمل بالبنزين.. فبعد النجاح التجاري الذي حصدته "MG ZS" ها هي الشركة تعلن عن طرحها لنموذج جديد في السوق الإسبانية "MG HS" الجديدة.

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حتى الآن، تتوفر "MG HS" حصريًا بمجموعة نقل حركة هجينة (PHEV).. وهو طراز أطلقت عليه الشركة اسم "MG EHS" ولكن الآن، تم توسيع النطاق مع وصول النسخة ذات محرك الاحتراق الداخلي، والعامل بالنزين.تجهيزات MG HS الجديدة:يتم تقديم تجهيزات "MG HS" على مستويين، وهما إصدارات Comfort و Luxury.. وبدايةً من النسخة "Comfort" القياسية، تتوفر مجموعة واسعة من تجهيزات والأمان والراحة والترفيه.. وإليكم التجهيزات القياسية لأرخص نسخة من MG HS يمكن شراؤها في السوق الإسبانية:تجهيزات MG HS Comfort الفئة الأولى:قضبان السقفزجاج خلفي معتمالمرايا الخارجية قابلة للتعديل والطي كهربائياً ومزودة بتدفئةنظام مكالمات الطوارئ الإلكترونيةالمساعدة في صعود المرتفعاتتعليق تلقائيفرامل الانتظار الكهربائيةقفل الباب الخلفي للأطفالمستشعر المطر والإضاءة الأوتوماتيكيةمستشعر ضغط الإطاراتوسائد هوائية متعددة (أمامية وجانبية وستائر)مثبت السرعةنظام المساعدة على السرعةتحذير الاصطدام الأمامينظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئمساعد البقاء في الحارة المروريةمراقبة النقطة العمياءتنبيه حركة المرور الخلفيةتحذير مغادرة المسارمصابيح LED تعمل بالنهارمصابيح هالوجين أمامية مع وظيفة المتابعة للمنزلمصابيح الضبابحساسات ركن أمامية وخلفيةكاميرا الرؤية الخلفيةعجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد ويمكن تعديل ارتفاعها وعمقهامسند ذراع مركزي أماميمرآة رؤية خلفية داخلية مع وظيفة تعتيم أوتوماتيكيةمجموعة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصةنظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصةوصلات USBبلوتوثApple CarPlay و Android Autoنظام بدء التشغيل بدون مفتاحمقعد السائق بضبط كهربائيمقاعد أمامية قابلة للتسخينمسند ذراع مركزي خلفيجنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصةمنظومة الحركة في MG HS الجديدة:تعمل MG HS الجديدة بمحرك بنزين T-GDi بسعة 1.5 لتر، ومرتبط بناقل حركة يدوي من ست سرعات ونظام دفع بالعجلات الأمامية.. وتاتي هذه المنظومة المخصصة لأول إصدارات MG HS بقوة 119 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن متر.وتسمح هذ المنظومة للسيارة بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 9.9 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 190 كم / ساعة.. بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.4 لترًا لكل 100 كيلومتر.الأسعار والمنافسين:بمجرد توضيح التجهيزات والآليات الخاصة بأول فئة "كومفورت" لـ MG HS الجديدة، فقد حان الوقت للحديث عن الأسعار.. حيث حددت MG سعرًا يبدأ من 26.590 يورو لـ HS.. ويتضمن السعر قيمة الضرائب الحالية والنقل.. بينما لا يتضمن تكاليف التسجيل.وتلعب MG بورقة التسليم الفوري والأسعار المخفضة مع التجهيزات واسعة النطاق للتغلب على أبرز منافسي سيارتها الجديدة HS الرئيسيين وهي "كيا سبورتاج" والتي تبدأ من 31,375 يورو.. كما لا ينبغي أن نغفل عن "سكودا كاروك" التي تقدم أوروبيًا بسعر 28,200 يورو.. لتضع HS الجديدة نفسه كواحد من أكثر النماذج التي تقدم في الاسواق الأوروبية بأسعار معقولة، وتجهيزات عالية في هذه الفئة.