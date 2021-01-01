ماسك: "بيبسي" أول شركة ستحصل على شاحنة "تسلا سيمي" الكهربائية



تسلا سيمي الكهربائية تسلا سيمي الكهربائية

أعلن "إيلون ماسك Elon Musk" صاحب شركات "تسلا" و"سبيس إكس" ورجل الأعمال الأمريكي الشهير عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن شاحنات "تسلا سيمي Tesla Semi" الكهربائية ستدخل خط الإنتاج في الأول من ديسمبر المقبل، وأن شركة "بيبسي Pepsi" العالمية للمشروبات الغازية هي أول شركة ستحصل على أولى دفعات الشاحنة الثورية.



وكانت التفاصيل الأخرى والوحيدة التي قدمها "ماسك" في تغريدته هي أن نصف المسافة التي ستتمكن "تسلا سيمي" من قطعها بالشحنة الواحدة ستبلغ نحو 800 كيلومتر، مضيفًا أنها ستكون "ممتعة للغاية في القيادة".



ظهرت الشاحنة "تسلا سيمي Tesla Semi" في الأصل في نوفمبر من العام 2017.. وأوضحت المواصفات التي تم الإعلان عنها في ذلك الوقت أن الشاحنة يمكن أن تصل سرعتها إلى 96 كيلومترًا في الساعة في غضون 5.0 ثانية عند عدم سحب حمولة.. ويزيد هذا الوقت إلى 20 ثانية عند سحب مقطورة وزنها 36,287 كيلوجرام.

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وحول الوزن الإجمالي للشاحنة وسرعات السير على الطرق السريعة، كان لـ "سيمي" توقعات بأن نصف المسافة التي يمكنها أن تقطعها بالشحنة الواحدة ستتراوح بين 483 كيلومترًا و800 كيلومتر اعتمادًا على خيار البطارية.. وباستخدام شواحن "Tesla Megacharger" الفائقة، من الممكن استعادة نحو 650 كيلومتر من المدى في 30 دقيقة فقط.في وقت لاحق، قال "ماسك" إن مدى سير يبلغ 1000 كيلومتر قد يكون ممكنًا في نسخة مستقبلية من "سيمي".. حتى أنه وصف هذا التحسين بأنه "سهل".في سبتمبر الماضي 2022، قامت "تسلا Tesla" بتحديث قائمة "سيمي Semi" على موقعها.. كما تضمنت التغييرات استخدام ثلاثة محركات لتشغيل المحاور الخلفية بدلاً من الخطة الأصلية التي كانت تشمل أربع محركات.تسلا تطلق ميزة التشخيص الذاتي لتسهيل إصلاح سيارتكبعد فترة وجيزة من الظهور الأول عام 2017، قدمت شركة "بيبسي PepsiCo" طلبًا لشراء 100 شاحنة من "تسلا سيمي Tesla Semis".. كما طلبت شركات أخرى مثل "وولمرت كندا Walmart Canada 130" و "Anheuser-Busch 40" نسخة واحدة.. بينما قامت شركة "Frito-Lay" وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة "بيبسي PepsiCo" بحجز 15 شاحنة.وكانت "تسلا Tesla" قد خططت في الأصل لبدء نصف عمليات التسليم في عام 2019.. وعلى الرغم من تأخير الإنتاج، هناك عدة لقطات تجسس ومقاطع فيديو لاختبار الشاحنة.. حيث ظهرت وحدات ما قبل الإنتاج من الشاحنة في ولاية "نيفادا" لكن صانع السيارات يخطط في النهاية لبنائها في منشأة "جيجا تيكاس Giga Texas".. وليس من الواضح أو المعلن حتى الآن عدد النسخ التي ستنتج من "سيمي Semi" كل عام.