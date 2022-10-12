أسعار العملات فى مصر اليوم 12-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

سجلت أسعار العملات اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 12-11-2022 البنكية مستوى صرف مستقر نسبيًّا وذلك داخل البنك المركزي المصري، حيث شهدت أسعار الصرف ارتفاعًا جماعيًّا أمس في نهاية التعاملات، وتباينت قيمة ارتفاع العملات ما بين قرش وحتى 8 قروشٍ، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية داخل البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.



أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.



سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.25 جنيه للشراء، 63.52 جنيه للبيع.

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