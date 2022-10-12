سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب
انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر في مصر، في تعاملاته الصباحية بعد الارتفاع القوي الذي سجله أمس الثلاثاء.
حركة أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية وجاءت انخفاضاتها كالتالي:
عيار 24: 19.5 جنيه.
عيار 21: 17 جنيهًا.
عيار 18: 14.5 جنيه
الجنيه الذهب: 136 جنيهًا.
أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)
عيار 24: 1268.5 جنيه
عيار 21: 1110 جنيهات
عيار 18: 951.5 جنيه.
عيار 14: 740 جنيهًا.
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أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)
عيار 24 : 1257.25 جنيه.
عيار 21 : 1100 جنيه.
عيار 18 : 942.75 جنيه.
عيار 14 : 733.25 جنيه.
أسعار الجنيه الذهب الآن في مصر
بلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة، نحو 8880 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:
ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في الدول العربية، في التعاملات الصباحية وسجل كالآتي:
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 201.59 ريال.
سعر الذهب عيار 22 حوالي 184.79 ريال.
سعر الذهب عيار 21 عند 165.39 ريال.
سعر الذهب عيار 18 إلى 151.19 ريال.
سعر الذهب عيار 14 نحو 117.59 ريال.
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