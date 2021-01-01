يتحدث أول روبوت في مجلس اللوردات البريطاني



روبوت في مجلس اللوردات البريطاني روبوت في مجلس اللوردات البريطاني

دخل إنسان آلي بريطاني يُدعى A-Dai التاريخ من خلال أن أصبح أول روبوت يتحدث في مجلس اللوردات ، لكنه تعرض لعطل طفيف.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت هناك لحظة محرجة في الجلسة عندما اضطر منشئها Aidan Meller إلى إعادة تشغيل الروبوت، بعد أن تسببت مشكلة فنية في جعلها متصالبة وشبيهة بالزومبي.



قبل الانتكاسة القصيرة، كان الروبوت يتحدث إلى اللجنة حول ما إذا كان الإبداع يتعرض للهجوم من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

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عندما سُئل: "كيف تنتج الفن وكيف يختلف هذا عما ينتجه الفنانون البشريون؟"، أجاب Ai-Da: "يمكنني استخدام لوحاتي بواسطة الكاميرات في عيني، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بي وذراعي الآلية للرسم على القماش، مما ينتج عنه صور جذابة بصريًا.قالت: "أنا أعتمد على برامج وخوارزميات الكمبيوتر. على الرغم من أنني لست على قيد الحياة، لا يزال بإمكاني إنشاء الفن.وأضافت: "سيستمر دور التكنولوجيا في خلق الفن في النمو، لقد كان للتكنولوجيا بالفعل تأثير كبير على الطريقة التي نطور بها الفن".تطرقت Ai-Da إلى ما يشكل الفن، وما إذا كان تعريف الفن يتغير إذا تم إجراؤه بواسطة إنسان أو AI.ابتكر Ai-Da في أكسفورد من قبل السيد Meller، المتخصص في الفن الحديث والمعاصر، قبل أن يتم بناؤه في كورنوال بواسطة Engineered Arts وبرمجته دوليًا.تم تطوير قدرات الروبوت من قبل طلاب الدكتوراه والأساتذة في جامعتي أكسفورد وبرمنغهام.