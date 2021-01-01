تقرير : يجب مضاعفة إمدادات الطاقة النظيفة في العالم بحلول 2030

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حذر تقرير جديد من أن إمدادات الطاقة النظيفة في العالم يجب أن تتضاعف في السنوات الثماني المقبلة قبل أن يبدأ تغير المناخ في مرحلة الخطر.



يقول العلماء في الرابطة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية وكفاءة الطاقة هي المفتاح لمستقبل أنظف للطاقة.



ومع ذلك ، فإن تأثير تغير المناخ بالفعل على الطقس يعني أن أنظمة الإنذار المبكر مطلوبة لمنع الأحداث المناخية القاسية من التأثير على إمدادات الطاقة ، بما في ذلك من مصادر الطاقة المتجددة.

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يركز التقرير على كيفية تطوير الطاقة النظيفة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.وينص على أن التكيف مع الطاقة يجب أن يكون أولوية قصوى لمعالجة تغير المناخ وأن البلدان بحاجة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع.قال الأمين العام للمنظمة (WMO) البروفيسور بيتيري تالاس: "قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية".أضاف "يعد التحول إلى الأشكال النظيفة لتوليد الطاقة ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية - وتحسين كفاءة الطاقة - أمرًا حيويًا إذا أردنا الازدهار في القرن الحادي والعشرين، الهدف هو صافي الصفر بحلول عام 2050.تابع "لكننا سنصل إلى هناك فقط إذا ضاعفنا إمدادات الكهرباء منخفضة الانبعاثات في غضون السنوات الثماني المقبلة."وأضاف: "الوقت ليس في صالحنا ، ومناخنا يتغير أمام أعيننا. نحن بحاجة إلى تحول كامل في نظام الطاقة العالمي.