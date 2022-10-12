هيئة موانى البحر الأحمر : تصدير 38 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 79000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 710 شاحنة و 57 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع، 407 شاحنة و 14 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 46000 طن بضائع، 303 شاحنة و43 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة REK GRACE وعلى متنها 27600 الف طن المونيوم قادمة من السعودية والسفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة BAO JIA وعلى متنها 38000 ألف طن فوسفات متجهة للهند والسفينة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وعمان.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1328 راكب بموانيها.