يحصد رجل الجيتار موسوعة جينيس |فيديو



ديفيد راش - رجل الجيتار ديفيد راش - رجل الجيتار

قال رجل من ولاية أيداهو الأمريكية، أنه استطاع كسر رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لأطول مدة لموازنة جيتار على الذقن.



وكان ديفيد راش، الذي حطم ما يقرب من 250 رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية للترويج لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، في السابق يحمل نفس الرقم القياسي، وكان يهدف إلى استعادته من خلال الموازنة لمدة ساعة و 12 دقيقة و 40 ثانية.



وأكد راش أنه شعر بالفزع عندما علم أن الرقم القياسي قد تعرض للضرب بالفعل بزمن ساعة و 13 دقيقة و 25 ثانية، مما أدى إلى إبطال محاولته لمدة 45 ثانية فقط.

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وتمكن راش من تحطيم الرقم القياسي الجديد الذي سجله الإسباني كريستيان روبرتو لوبيز رودريغيز بزمن ساعة و 35 دقيقة.وتابع راش قائلاً: "الألم كان شديدًا للغاية وأخذت الجيتار من ذقني.. وكان ذلك درسًا في الألم".وتعد موسوعة «جينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.وتحتوي موسوعة «جينيس» على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص؛ فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.وبحسب موقع شركة «جينيس» للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.وظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951م، ففي ذلك العام دخل هيوج بيفر صاحب منصب مدير معمل «جينيس» لصناعة البيرة جدالاً مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحلات الصيد، وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يُستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية، هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج، وفي تلك اللحظة أدرك بيفر مدى النجاح الذي قد حققته الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة.