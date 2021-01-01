8 مسنين يقفزون بالمظلات من طائرة



القفز بالمظلات القفز بالمظلات

قامت مجموعة من 8 لاعبين بالقفز بالمظلات تجاوز أعمارهم جميعاً الـ80 عاماً، بولاية فلوريدا الأمريكية، مشكلين فريقاً لتحطيم الرقم القياسي العالمي لفئتهم العمرية.



وقفزت المجموعة المكونة من 8 لاعبين، من طائرة فوق فلوريدا وحطمت رقماً قياسياً بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لأكبر تشكيل للقافزين في فئتهم العمرية.



ونظمت جمعية Jumpers Over Eighty Society الحدث، استغرقت مدته 3 أيام للاحتفال بقاعة مشاهير القفز بالمظلات الدولية.

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وقام 8 أعضاء من JOES، وهم: "جيم كولهان، وكليف ديفيس، وسكوتي جالان، وولت جرين، وبول هينين، وسكاي هومنسكي ، وودي مكاي ، وتيد ويليامز"، بالقفز ورتبوا أنفسهم في تشكيل لكسر الرقم القياسي العالمي.وقال ديفيس في تصريحات تليفزيونية لـ WKMG-TV: "لقد قدم الكثير منا مساهمات كبيرة في رياضة القفز بالمظلات الحديثة على مر السنين، ونحن فخورون جميعًا بتمثيل رياضتنا من خلال عرض يوضح كيف أن مهارات وخبرات فريقنا خالدة ومتطورة دائمًا".وتابع ديفيس قائلاً: "الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالحدث يتم إرسالها إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية للاعتراف الرسمي بها".وتعد موسوعة «جينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.وتحتوي موسوعة «جينيس» على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص؛ فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.وبحسب موقع شركة «جينيس» للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.وظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951م، ففي ذلك العام دخل هيوج بيفر صاحب منصب مدير معمل «جينيس» لصناعة البيرة جدالاً مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحلات الصيد، وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يُستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية، هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج، وفي تلك اللحظة أدرك بيفر مدى النجاح الذي قد حققته الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة.