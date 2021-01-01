تعتزم تايلاند تطوير مركز طبي عالمي في بوكيت لتعزيز السياحة



تايلاند تايلاند

وافقت الحكومة التايلاندية على تطوير مركز طبي دولي بقيمة 5 مليارات بات (131 مليون دولار) في جزيرة بوكيت، بهدف تعزيز السياحة المتعلقة بالصحة في أكبر جزيرة بالبلاد.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نائبة المتحدثة باسم الحكومة ترايسوري تراسوراناكول في مؤتمر صحفي ببانكوك إن بناء مركز اندامان الصحي الدولي سوف يبدأ العام المقبل، على أن تنتهي عملية البناء بحلول عام 2027.



وأضافت أن المشروع سوف يشمل مستشفى كامل الخدمات للمرضى المحليين والأجانب، بالإضافة إلى منشأة بحث ومركز تدريب للمتخصصين الطبيين.

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وأشارت المتحدثة إلى أن المشروع سوف يحقق دخلا سنويا بقيمة 62 مليار بات من الخدمات الصحية والسياحية.