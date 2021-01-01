3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

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صحة القلب والشرايين


3 أطعمة تعد بمثابة أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك ومع ذلك يتجاهل الكثيرون هذه التحذيرات إليك أبرز تلك الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فورا وفقا لموقعexpress

أمراض القلب
1- السمن النباتي

نحن نعلم أن السمن النباتي لذيذ عند الطهي، ولكن فقط ينبغي أن تضع في اعتبارك كلاً من الطعم والمخاطر قبل الإفراط في تناوله و يأتي السمن النباتي ضمن قائمة الأطعمة الأخطر على صحة القلب والشرايين فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المتحوِّلة، والتي ترتبط غالبًا بأمراض القلب و مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وزيادة مستويات الأنسولين لديك أيضا هناك العديد من البدائل الآمنة والصحية للسمن النباتي أبرزها زيت بذر الكتان لأنه غني بالأوميجا 3.

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2-الصودا

المياه الغازية والنكهات ومواد التحلية هي أهم 3 مكونات لهذا المشروب المشهور عالميًا! بالإضافة إلى ذلك هناك العديد من الإضافات الأخرى التي تحوِّل الصودا من بديل بسيط للماء إلى أحد “الأغذية” الأكثر فتكًا. ل

فلا يمكن لعقلك الشعور بالإشباع بمشروبات الصودا السكرية، لذلك ستستمر في إضافة سعرات حرارية فارغة إلى إجمالي السعرات الحرارية اليومية، دون أي تأثير إيجابي على صحتك. يتم تحويل الكميات الكبيرة من السكريات غير الضرورية مثل الفركتوز بواسطة الكبد إلى جلوكوز، ثم يخزنها الجسم على شكل دهون

3- عصائر الفاكهة
ليست صحية فلا تصدق دائمًا ملصقات الأغذية لأنها تقول جزءًا فقط من الحقيقة وليست الحقيقة بأكملها. ما يحدث أنه بعد عصر الفاكهة، عادةً ما يقوم مصنعو المشروبات بتخزين العصائر في خزانات ضخمة مستنفدة الأكسجين لمدة تصل إلى عام قبل تعبئتها! تترك هذه العملية العصير خاليًا من النكهة تقريبًا إلى أن يتم إضافة مكسبات الطعم والمواد الحفظة وهي الأخطر على لأطلاق لصحة القلب

المصدر: موقعexpress

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