3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك

3 أطعمة تعد بمثابة أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك ومع ذلك يتجاهل الكثيرون هذه التحذيرات إليك أبرز تلك الأطعمة عليك التوقف عن تناولها فورا وفقا لموقعexpress
أمراض القلب
1- السمن النباتي
نحن نعلم أن السمن النباتي لذيذ عند الطهي، ولكن فقط ينبغي أن تضع في اعتبارك كلاً من الطعم والمخاطر قبل الإفراط في تناوله و يأتي السمن النباتي ضمن قائمة الأطعمة الأخطر على صحة القلب والشرايين فهي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المتحوِّلة، والتي ترتبط غالبًا بأمراض القلب و مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وزيادة مستويات الأنسولين لديك أيضا هناك العديد من البدائل الآمنة والصحية للسمن النباتي أبرزها زيت بذر الكتان لأنه غني بالأوميجا 3.
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2-الصودا
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