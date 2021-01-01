شاهد .. فشل إطلاق صاروخ ياباني لأول مرة منذ 2003

تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية محمل بأقمار اصطناعية، أمرا بـ"التدمير الذاتي" بعد فشل عملية إطلاقه، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية رسمية.
وذكرت التقارير أن الصاروخ "إبسيلون" تلقى أمرا بالتدمير الذاتي، بعدما اكتشفت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" أنه يعاني مشكلة تحول دون تحليقه بأمان، ولم تؤكد الوكالة المعلومات في الحال.
وحسب وسائل إعلام محلية، بينها التلفزيون الحكومي، فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.
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