شاهد .. فشل إطلاق صاروخ ياباني لأول مرة منذ 2003



فشل إطلاق صاروخ ياباني فشل إطلاق صاروخ ياباني



تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية محمل بأقمار اصطناعية، أمرا بـ"التدمير الذاتي" بعد فشل عملية إطلاقه، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام يابانية رسمية.



وذكرت التقارير أن الصاروخ "إبسيلون" تلقى أمرا بالتدمير الذاتي، بعدما اكتشفت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" أنه يعاني مشكلة تحول دون تحليقه بأمان، ولم تؤكد الوكالة المعلومات في الحال.



وحسب وسائل إعلام محلية، بينها التلفزيون الحكومي، فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

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وتم قطع البث المباشر عن عملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما، واكتفى المعلقون بالقول إن "هناك مشكلة"، دون إعطاء أي تفاصيل.يشار إلى أن "إبسيلون" صاروخ يعمل بالوقود الصلب دخل الخدمة في عام 2013، ومنذ هذا الوقت أطلق بنجاح 5 مرات.وكان الصاروخ الياباني محملا بأقمار اصطناعية لوضعها في المدار.https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000271567.html