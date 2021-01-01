طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل في الفرن



طاجن اللحمة بالبصل طاجن اللحمة بالبصل



يعد طاجن اللحمة بالبصل من الأكلات اللذيذة المغذية التى تمتلك مذاقا شهيا وطريقة تحضيرها بسيطة ولا ترهق ربة الأسرة ويمكن تقديمها فى العزومات



نقدم لكم طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاجن اللحمة بالبصل

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لحمبصل قارومةجزركرفسثومطماطمكراتحبهانورق لورابهاراتزيت عباد الشمسكزبرة خضراءكوسةفلفل اسودملحطريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل* فى حلة بها زيت طهى شوحى اللحمة مع الزيت حتى تحمر من كل الجوانب وضيفى الحبهان واللورا والتوابل وقلبيهم جيدا و قطعى البصل والكرفس والكرات وضيفيهم .*أضيفى الجزر والكوسة واتركيهم على النار ثم حمرى البصل القاورما ثم ضيفيه للخليط الأول مع الفلفل الحار حسب الرغبة.* ضيفى الكزبرة و قلبى حتى تتجانس المكونات ثم انزعى الجلد من الطماطم و اضربيها فى الخلاط مع الثوم و ضيفيهم الى الخليط وارفعى الخليط فى الطاجن وادخلي طاجن اللحمة بالبصل الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم ساخنا