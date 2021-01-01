تعرف عليها .. الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي

ما هي الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي؟ عن هذه المسألة الدينية استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول " ما هي الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي؟ وكيف نستعين بها في حياتنا؟
أجابت دار الإفتاء، بأن الدروس المستفادة من ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من أن تحصى أو تُعدَّ، وحسبنا منها ما يعيننا على تحمل مشاق الحياة وقسوتها؛ ذلك هو الصبر الذي ردده ربنا سبحانه وتعالى على مسامع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من آيات القرآن الكريم، وجعله من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما أكثر ما قال له ربه عز وجل: ?وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ? [النحل: 127]، ?فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا? [المعارج: 5]، ?فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ? [الأحقاف: 35].
وأضافت، أن الصبر نصف الإيمان، ولذا فإن الصابرين يوفون أجرهم بغير حساب كما أخبر بذلك رب العالمين، ثم هناك لهذه الذكرى العطرة دروس العزة والكرامة والإباء والنجدة والشهامة، وهناك دروس جهاد النفس بالتحلي بما يدعو إليه من الأخلاق والآداب فتحسن بذلك صورة الإسلام والمسلمين ويعلو شأننا في العالمين.
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