أمير مرتضى: اللاعبين الجدد عليهم مسؤولية كبيرة في تقديم أفضل ما لديهم الفترة المقبلة



أمير مرتضى منصور أمير مرتضى منصور





أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد في تقديم أفضل ما لديهم مع النادي خلال الفترة المقبلة.



وأضاف قائلًا :" اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر للموسم الماضي، وبناءً عليه أصبح عليهم دور كبير في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق" .

قد يعجبك أيضا...

وأشار أمير مرتضى إلى أن الزمالك عمل على شقين خلال التدعيمات في الانتقالات الصيفية الأخيرة وهما، الأول هو حاجة الزمالك لسد الاحتياجات بعد موقف إيقاف القيد السابق، و الأمر الثاني هو تعويض اللاعبين الذين خرجوا ورحلوا عن الفريق، وعليه كان لا بد من البناء والتدعيم مع اللاعبين الشباب الذين شاركوا و ظهروا مع الفريق الأول بشكل مميز".وشدد المشرف العام على الكرة، على أن كل اللاعبين الجدد انضموا للفريق وفقاً للرؤية الفنية والطلبات الخاصة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ، بعد متابعة لفترة طويلة.وأوضح أمير مرتضى أنه كانت هناك أولويات للتعاقدات في هذه الفترة، وكان من الممكن تأجيل البعض لفترة الانتقالات المقبلة في حال أي تعثر ولكن نجحنا في التعاقد مع اللاعبين المطلوبين ووفرنا كافة الاحتياجات الخاصة بالفريق .