شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي



شوبير شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ضم البرازيلي مارسينهو، لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: الأهلي كان أمامه صفقة مارسينهو قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، لكنها باظت بسبب غلو الثمن، الرقم كان كبير جدا وناس تدخلت وأفشلت وأفسدت الصفقة على النادي الأهلي".



أضاف شوبير:" النادي الأهلي رفض المراوغة والمماطلة مع النادي الياباني بشأن ضم مارسينهو، رغم الاتفاق مع اللاعب على جميع الأمور".

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وانتهت فترة الانتقالات الصيفية بالدوري المصري، في تمام الثانية عشر من صباح اليوم الثلاثاء، حيث دعم النادي صفوفه بـ 5 صفقات.صففقات الأهلي:البرازيلي برونو سافيو من نادي بوليفار البوليفيشادي حسين من سيراميكا كليوباترامصطفى سعد من سيراميكا كليوباتراكريم الدبيس من وادي دجلةعبد الرحمن رشدان من وادي دجلة