شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ضم البرازيلي مارسينهو، لاعب كاواساكي فرونتال الياباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: الأهلي كان أمامه صفقة مارسينهو قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، لكنها باظت بسبب غلو الثمن، الرقم كان كبير جدا وناس تدخلت وأفشلت وأفسدت الصفقة على النادي الأهلي".
أضاف شوبير:" النادي الأهلي رفض المراوغة والمماطلة مع النادي الياباني بشأن ضم مارسينهو، رغم الاتفاق مع اللاعب على جميع الأمور".
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