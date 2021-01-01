في 24 ساعة l خطوات التسجيل والتأشيرة لأرخص عمرة للمصريين



العمرة العمرة





يرغب الكثير في زيارة الكعبة ، لكن مع ارتفاع أسعار العمرة أصبح الأمر ليس بالسهل لإنهاء إجراءات الحصول على عمرة، حتى أعلن وزير الحج السعودي مفاجأة للمصريين بالإعلان عن أرخص عمرة بـ 4400 جنيهاً فقط ، وهو الأمر الذي شغل بال الكثير منذ الإعلان أمس عن هذه العمرة .



و كشف وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة عن إمكانية حجز باقة العمرة للمصريين بقيمة 4400 جنيه شاملة الإقامة، وذلك تسهيلًا على القادمين لأداء مناسك العمرة من مصر.

قد يعجبك أيضا...

وأكد الربيعة خلال زيارته أمس الاثنين للقاهرة، أن قيمة حجز باقة العمرة تكون بهذا المبلغ فقط إذا تم حجزها عبر منصة «نسك»، التي دشنتها السعودية مؤخرًا لتسهيل إجراءات العمرة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الرياض لتطوير رحلات الحج والعمرة.تفاصيل أرخص عمرةباقة العمرة عبر منصة نسك السعودية ، تشمل كل شيء فيما عدا تكلفة تذاكر السفر، كما أنه يمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا من خلال المنصة.الكعبةخطوات الحصول على عمرة رخيصةولكي تفوز بتلك الفرصة إذا كنت تبحث عن رحلة عمرة رخيصة، قم بالدخول على موقع منصة نسك السعوديةموقع نسك من هناثم اضغط على التقديم على التأشيرةثم اختر دولتكثم أجب على سؤالين بخصوص التأشيرة ، بنعم أو لا ، وهما :س1/ هل أنت مقيم دائم في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو تحمل تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنغن؟س2/ هل أنت مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي؟ (مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد إقليمي يضم البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)ثم اضغط على الحصول على التأشيرة من خلال الباقةثم اضغط على عرض مزودي الباقاتثم اختر من الاختيارات المعروضة من مزودي خدمة العمرة للأفراد غير المؤهلين للحصول على تأشيرة سياحة أو زيارة عائلية ويرغبون في تأشيرة عمرة والحجز مباشرة عبر الانترنتسيظهر لك الموقع الذي تم اختياره من الاختيارات المطروحة، لتسجيل الحصول على تأشيرة عمرة بـ 4400.استكمل البيانات وانتظر استلام التأشيرة خلال 24 ساعة فقط .شروط العمرةوأعلن الربيعة وزير الحج السعودي، عن إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين، وذلك بتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.ونوه وزير الحج والعمرة بالعلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي.