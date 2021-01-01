مجلس الأمن القومي الأمريكي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا



مجلس الأمن القومي الأمريكي مجلس الأمن القومي الأمريكي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا لا تسعى إلى صراع مع روسيا ولا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.



وقال كيربي في إفادة صحفية: "لا نسعى إلى صراع مع روسيا، وأكد الرئيس جو بايدن علي ذلك في أكثر من مناسبة”.



كما أكد كيربي أن أمريكا ما زالت لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

قد يعجبك أيضا...

وقال: “موقفنا من هذه القضية لم يتغير، لا أحد يريد أن يتصاعد هذا الصراع إلى بعد نووي ولا نرى سببا لذلك.وشدد على أن "مثل هذا التطور من شأنه أن يسبب كارثة لجميع الأطراف، بما في ذلك روسيا نفسها".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أمريكا تكذب بشأن عدم استجابة موسكو لطلب إجراء محادثات لتسوية الصراع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا لم تتلق أي مقترحات جدية بهذا الشأن.وحسب “روسيا اليوم”، جاءت تصريحات لافروف بعد أن قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه يجب البحث عن طريقة للخروج من أزمة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، لكن واشنطن لا ترى "نوايا جادة" من جانب روسيا للتفاوض مع كييف.وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" اليوم، الثلاثاء: "إنها كذبة. لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصالات".وتابع: "كانت هناك مقترحات عدة لم تتسم بقدر كبير من الجدية.. ولم يكن ردنا عليها سلبيًا، لكننا عرضنا صياغة مقترحات محددة يرغب بعض الأشخاص في الاتصال بنا بشأنها من خلال اتصالات غير مباشرة. عندها، لم نتلق توضيحات أكثر تحديدا من أحد. لذلك لا داعي للكذب".وذكر لافروف، في إشارة إلى محادثات مارس الماضي مع أوكرانيا، إلى أن روسيا ردت بشكل إيجابي على طلب كييف للحوار، لكنها لم تستجد إجراء محادثات مع أوكرانيا.وبشأن حظر الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مع موسكو، أكد أنه مثلما "منع زيلينسكي نفسه" من إجراء المفاوضات مع روسيا، فقد "ينسى" ذلك فيما بعد – حسب مزاجه عندما يصحى في ذات صباح أو حسب رسائل تأتيه من لندن أو واشنطن".