علي جمعة يجيب .. كيف يكون الرسول أول خلق الله وخاتم رسل الله؟

كيف يكون النبي أول خلق الله وخاتم رسل الله؟.. عن هذه المسألة التي تثير أذهان كثير من المسلمين، أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نظرا لكثرة ترديد هذه الجملة في الدعاء وهي : يا أول خلق الله وخاتم رسل الله.
وقال على جمعة، في فيديو له، إن الله تعالى جعل النبي سيد الخلق وقرن اسم النبي باسمه، منوها بأن اسم النبي مكتوب على قوائم العرش قبل سيدنا آدم، فيكون النبي أول خلق الله نظرا لان اسمه قبل سيدنا آدم، وخاتم رسل الله بالفعل.
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