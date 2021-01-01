يضم الإصدار الخاص من سماعة الرأس Razer Soul Eater Speed محرك 50مم

أعلنت Razer عن الإصدار الخاص من سماعة الرأس Razer Soul Eater Speed إلى جانب سماعة Soul Eater X في السوق الصيني.
تقدم Razer الإصدارات الجديدة من سماعات الرأس Razer Soul Eater Speed وEater X بتصميم مرخص لدعم أجهزة PlayStation، ويتميز بتقنية Razer HyperSpeed اللاسلكية لدعم تزامن دقيق بين المحتوى السمعي والبصري.
كما تتميز السماعات بمحرك 50مم، حيث يأتي الإصدار الخاص من سماعة Soul Eater Speed بمحرك Razer TriForce، مع ميكروفون Razer Hyperclear Cardioid الذكي لدعم التحكم في الضوضاء المحيطة بكفاءة أعلى.
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