يضم الإصدار الخاص من سماعة الرأس Razer Soul Eater Speed محرك 50مم

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صورة الخبر: Razer Soul Eater Speed
Razer Soul Eater Speed

أعلنت Razer عن الإصدار الخاص من سماعة الرأس Razer Soul Eater Speed إلى جانب سماعة Soul Eater X في السوق الصيني.

تقدم Razer الإصدارات الجديدة من سماعات الرأس Razer Soul Eater Speed وEater X بتصميم مرخص لدعم أجهزة PlayStation، ويتميز بتقنية Razer HyperSpeed اللاسلكية لدعم تزامن دقيق بين المحتوى السمعي والبصري.

كما تتميز السماعات بمحرك 50مم، حيث يأتي الإصدار الخاص من سماعة Soul Eater Speed بمحرك Razer TriForce، مع ميكروفون Razer Hyperclear Cardioid الذكي لدعم التحكم في الضوضاء المحيطة بكفاءة أعلى.

كما تتميز سماعة الرأس بأغطية للأذن بتصميم قوي من رغوة Razer Flowknit، وتدعم تقنية Razer SmartSwitch الذكية للتبديل السلس بين الإتصال بGHz و البلوتوث.

من جانب أخر يأتي الإصدار الخاص Razer Soul Eater Speed بميزة التوافق مع منصات PlayStation 5 وأجهزة الحاسب وأجهزة ماك، وNintendo Switch، وعدد من الأجهزة المحمولة.

أيضاً تدعم السماعات الإتصال عبر مدخل 3.5مم، كما تأتي سماعة Razer Soul Eater X بمحرك TriForce بحجم 50مم، وتقنية HyperClear Razer الذكية لحجب الضوضاء، وتتوفر سماعة Razer Soul Eater X في السوق الصيني بسعر 70 دولار، بينما يأتي إصدار Razer Soul Eater Speed الخاص بسعر 140 دولار.

المصدر: بوابه المتميز

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