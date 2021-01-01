رصد iQOO Neo 7 في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Dimensity 9000 Plus



iQOO Neo 7 iQOO Neo 7

شغل هاتف iQOO Neo 7 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة إستعداداً للإعلان المرتقب، وتأتي أحدث التسريبات اليوم من قاعدة بيانات Geekbench لتؤكد على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000 Plus.



تستعد علامة iQOO لكشف النقاب عن هاتف iQOO Neo 7 في حدث يعقد بين20 أو 21 من أكتوبر، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench التي أكدت على بعض من مواصفات الهاتف.



ويظهر هاتف iQOO Neo 7 في التسريبات بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ورقاقة معالج Dimensity 9000 Plus.

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كما تم تسجيل الهاتف في منصة Geekbench بنموذج رقم V2231A، كما تم تأكيد فئة المعالج المستخدم في الهاتف والذي يأتي بعدد ثماني من الأنوية، ولوحة الأم k6983v1_64، ونواة رئيسية بسرعة 3.20GHz.أيضاً يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 12، ولقد سجل هاتف iQOO Neo 7 في إختبارات الأنوية الأحادية عدد 1231 نقطة، بينما سجل الهاتف في إختبارات الأنوية المتعددة 4251 نقطة.من جانب أخر تشير التقارير إلى أن إصدار Pro يأتي بشاشة E6 AMOLED بدقة 2K، ومعدل تحديث 144Hz، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.ويأتي الإصدار الرئيسي بشاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف iQOO Neo 7 يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي Sony IMX766V بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر portrait telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل.