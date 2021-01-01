تكشف LG عن سعر شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تكشف LG عن سعر شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT

صورة الخبر: المسرح المنزلي LG MAGNIT
المسرح المنزلي LG MAGNIT

أعلنت شركة LG خلال الفترة الماضية عن شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT التي تأتي بحجم 136 إنش ودقة 4K، واليوم تؤكد الشركة على أن الشاشة تتوفر في الأسواق بسعر 299999 دولار.

قدمت LG للأسواق أحدث شاشات المسرح المنزلي LG MAGNIT بحجم 136 إنش، ونظام الشركة webOS، ودقة 4K، كما تتميز الشاشة بإضاءة Micro LED خلفية.

ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في سوق الولايات المتحدة بسعر 299999 دولار، كما يأتي مع مكبرات Bang & Olufsen BeoLab 90 الصوتية بسعر 349999 دولار.

وتتوفر مكبرات Bang & Olufsen BeoLab 90 الصوتية بشكل مستقل بسعر 115000 دولار، ويدعم المكبر الصوتي قدرة 8200 W عبر 18 من المحركات.

أيضاً من المقرر أن يتوفر جهاز التلفاز الذكي مع Beolab 28 و Beolab 50، من جانب أخر يتميز جهاز MAGNIT 4K بمعدل تحديث 120 Hz، وسطوع 2000 nit، ويضم 4 من منافذ HDMI، وLAN، ومنفذ RS-232C، واثنان من منافذ USB.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف LG عن سعر شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94805

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager