تكشف LG عن سعر شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT

أعلنت شركة LG خلال الفترة الماضية عن شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT التي تأتي بحجم 136 إنش ودقة 4K، واليوم تؤكد الشركة على أن الشاشة تتوفر في الأسواق بسعر 299999 دولار.
قدمت LG للأسواق أحدث شاشات المسرح المنزلي LG MAGNIT بحجم 136 إنش، ونظام الشركة webOS، ودقة 4K، كما تتميز الشاشة بإضاءة Micro LED خلفية.
ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في سوق الولايات المتحدة بسعر 299999 دولار، كما يأتي مع مكبرات Bang & Olufsen BeoLab 90 الصوتية بسعر 349999 دولار.
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