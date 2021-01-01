تكشف LG عن سعر شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT



المسرح المنزلي LG MAGNIT المسرح المنزلي LG MAGNIT

أعلنت شركة LG خلال الفترة الماضية عن شاشة المسرح المنزلي LG MAGNIT التي تأتي بحجم 136 إنش ودقة 4K، واليوم تؤكد الشركة على أن الشاشة تتوفر في الأسواق بسعر 299999 دولار.



قدمت LG للأسواق أحدث شاشات المسرح المنزلي LG MAGNIT بحجم 136 إنش، ونظام الشركة webOS، ودقة 4K، كما تتميز الشاشة بإضاءة Micro LED خلفية.



ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في سوق الولايات المتحدة بسعر 299999 دولار، كما يأتي مع مكبرات Bang & Olufsen BeoLab 90 الصوتية بسعر 349999 دولار.

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وتتوفر مكبرات Bang & Olufsen BeoLab 90 الصوتية بشكل مستقل بسعر 115000 دولار، ويدعم المكبر الصوتي قدرة 8200 W عبر 18 من المحركات.أيضاً من المقرر أن يتوفر جهاز التلفاز الذكي مع Beolab 28 و Beolab 50، من جانب أخر يتميز جهاز MAGNIT 4K بمعدل تحديث 120 Hz، وسطوع 2000 nit، ويضم 4 من منافذ HDMI، وLAN، ومنفذ RS-232C، واثنان من منافذ USB.