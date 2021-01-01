تستعد ابل لإطلاق الجيل العاشر من أجهزة الآيباد بحجم 10.5 إنش لاحقاً هذا الشهر

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تقدم شركة ابل لاحقاً هذا الشهر الجيل العاشر من أجهزة الآيباد منخفضة التكلفة، على أن يأتي بحجم شاشة 10.5 إنش ورقاقة M1.



تتوالى التسريبات التي تكشف عن المنتجات المتوقع إطلاقها من ابل خلال هذا الشهر، وتستهدف أحدث التسريبات التركيز على الإصدار القادم من أجهزة الآيباد منخفضة التكلفة.



وتشير التسريبات إلى أن الجيل العاشر من أجهزة الآيباد يأتي بشاشة تتراوح بين حجم 10.2 إلى 10.5 إنش، كما يتضمن هذا الإصدار بعض التغييرات في التصميم والتقنيات إلى جانب مستوى التسعير أيضاً.

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وتقدم ابل غالباً الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad في حدث الشركة الذي يعقد في سبتمبر، إلا أن الجهاز لم يكشف عنه في حدث سبتمبر، وهو ما يؤكد على أن الجهاز سيكون أحد منتجات ابل المرتقب الكشف عنها رسمياً هذا الشهر.من جانب أخر أشار المحلل”Mark Gurman” في تقرير سابق إلى أن ابل تؤجل إطلاق تحديث iPadOS 16 إلى شهر أكتوبر الجاري، بينما أكدت تسريبات MacTakara إلى أن الحافظات الخاصة بالجيل العاشر من أجهزة الآيباد رصدت بالفعل في قوائم أمازون.أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد من أجهزة الآيباد ببعض التغييرات الطفيفة في الشاشة، التي تأتي بحجم 10.5 إنش.كما تشير تسريبات أخرى من MySmartPrice إلى أن جهاز الآيباد يأتي بتصميم أنحف للإطارات مع حواف بتصميم مسطح على غرار تصميم iPad Pro، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بأبعاد 248.62 في 179.50 في 6.98مم.أيضاً من المتوقع أن يأتي الجهاز بزر التشغيل الرئيسي مع Touch ID، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يأتي برقاقة معالج M1 التي تدعم بالفعل جهاز iPad Air والتي تدعم هذا الإصدار بآداء أسرع.وتشير بعض التوقعات إلى أن ابل تقدم جهاز iPad بحجم 10.2 إنش بمنفذ USB C الذي تستبدل به منفذ Lightning المميز للإصدار السابق، أيضاً ينطلق هذا الإصدار بميزة الإتصال بشبكات 5G.