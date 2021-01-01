تعلن MediaTek رسمياً عن رقاقة Dimensity 1080 بكفاءة أعلى

أعلنت MediaTek اليوم عن رقاقة معالج Dimensity 1080 التي تأتي بتحسينات في الكفاءة، وتدعم شبكات 5G.
تأتي رقاقة Dimensity 1080 في الفئة المتوسطة بين رقاقات MediaTek، حيث تتميز بتحسنيات في الآداء، والكفاءة، مع تعزيز لآداء الكاميرة مقارنة بمعالج الشركة السابق Dimensity 920.
ويأتي التغيير الأكبر في آداء الكاميرة التي تحصل على قدرات أعلى مع رقاقة Dimensity 1080، حيث يمكن للرقاقة أن تدعم معالجة بيانات الصور من مستشعرات تصل إلى دقة 200 ميجا بيكسل من خلال معالج الصور Imagiq ISP.
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