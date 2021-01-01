تعلن MediaTek رسمياً عن رقاقة Dimensity 1080 بكفاءة أعلى

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أعلنت MediaTek اليوم عن رقاقة معالج Dimensity 1080 التي تأتي بتحسينات في الكفاءة، وتدعم شبكات 5G.



تأتي رقاقة Dimensity 1080 في الفئة المتوسطة بين رقاقات MediaTek، حيث تتميز بتحسنيات في الآداء، والكفاءة، مع تعزيز لآداء الكاميرة مقارنة بمعالج الشركة السابق Dimensity 920.



ويأتي التغيير الأكبر في آداء الكاميرة التي تحصل على قدرات أعلى مع رقاقة Dimensity 1080، حيث يمكن للرقاقة أن تدعم معالجة بيانات الصور من مستشعرات تصل إلى دقة 200 ميجا بيكسل من خلال معالج الصور Imagiq ISP.

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كما تشير التفاصيل إلى أن المعالج يدعم تسريع محتوى الفيديو HDR بدقة عرض تصل إلى 4K، كما يأتي المعالج بتحديث في آداء الإتصال بشبكات 5G مع اثنان من أنوية Cortex-A78 للكفاءة بسرعة 2.6GHz وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بسرعة 2.5GHz.ويدعم هذا الإصدار كرت الشاشة Mali-G68 الذي يدعم أيضاً الإصدار السابق، كما ترتكز رقاقة Dimensity 1080 على دقة تصنيع 6 نانومتر.أيضاً تأتي الرقاقة مع HyperEngine 3.0، وتدعم الإتصال بشبكات sub-6GHz 5G، وWi-Fi 6، وترتكز على نفس وحدة معالجة الذكاء الإصطناعي في رقاقة Dimensity 920.يذكر أن الأجهزة التي تتضمن رقاقة معالج Dimensity 1080 تصل إلى الأسواق في الربع الأخير من هذا العام.