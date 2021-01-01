بعد «iOS 16».. بعض هواتف آيفون أصبحت «قديمة وخطيرة»



iOS 16 iOS 16

أصبحت الملايين من أجهزة آيفون «قديمة وخطيرة» على المستخدم، ذلك بعد إصدار «iOS 16» الشهر الماضي، لن يتلقى أي آيفون أقدم من IPHONE 8 تحديثات البرامج.



يتضمن ذلك iPhone 7 و iPhone 7 Plus، بالإضافة إلى iPhone 6 - أشهر iPhone في التاريخ.



ستدعم سلسلة iPhone 7 وبعض الطرز الأقدم فقط ما يصل إلى iOS 15 ، ولم يعد بإمكانها تلقي التحديثات و البرامج الحيوية التي تحمي جهازك من الهجمات الإلكترونية.

قد يعجبك أيضا...

في كل عام، تضيف آبل عددًا قليلاً من أجهزة آيفون إلى قائمة الأجهزة "القديمة" التي لم تعد تتلقى دعمًا منتظمًا.تنص صفحة دعم «آبل» على ما يلي: "تعتبر المنتجات قديمة عندما توقفت Apple عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات".وأضاف العملاق التكنولوجي: "تعتبر المنتجات عفا عليها الزمن عندما توقفت Apple عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 7 سنوات".تقول أنها "توقف جميع خدمات للمنتجات القديمة" لذلك لن تتمكن أبدًا من إصلاحها او حمايتها".في النهاية، تتوقف Apple عن إصدار تحديثات البرامج للموديلات القديمة، مما يعرضها للأخطاء والمتسللين.ما هي هواتف iPhone التي تم اضافتها إلى قائمة الأجهزة "القديمة":iPhone 4 (8 جيجابايت)اي فون 4Sايفون 5آيفون 5 سيأيفون 6آيفون 6 بلسما هي أجهزة iPhone التي عفا عليها الزمن بالفعل؟لدى Apple قائمة عامة بجميع طرازات iPhone التي عفا عليها الزمن في جميع أنحاء العالم.ها هي القائمة الكاملة:ايفونiPhone 3G (بر الصين الرئيسي) 8 جيجابايتiPhone 3G 8GB ، 16GBiPhone 3GS (بر الصين الرئيسي) 16 جيجابايت، 32 جيجابايتiPhone 3GS (8 جيجابايت)iPhone 3GS 16GB ، 32GBiPhone 4 CDMAiPhone 4 CDMA (8 جيجابايت)آيفون 4 16 جيجا ، 32 جيجاiPhone 4 GSM (8GB) ، أسودiPhone 4S (8 جيجابايت).