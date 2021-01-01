«ماسك»: الصين ترفض خدمة «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية

كشف إيلون ماسك إن الحكومة الصينية لا تريده أن يبيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink في الصين.
واضاف لصحيفة فاينانشال تايمز " بكين رفضت طرحه مؤخرًا لنظام Starlink، وهو نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية، في أوكرانيا لمساعدة الجيش على تجاوز قطع الإنترنت لروسيا" .
ويذكر أن الصين قد أكملت نظام الاتصالات باستخدام الأقمار الصناعية الخاص بها، Beidou، في عام 2020، والذي ينافس نظام تحديد المواقع العالمي المملوك للحكومة الأمريكية.
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