«ماسك»: الصين ترفض خدمة «الإنترنت» عبر الأقمار الصناعية

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صورة الخبر: إيلون ماسك
إيلون ماسك

كشف إيلون ماسك إن الحكومة الصينية لا تريده أن يبيع خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink في الصين.

واضاف لصحيفة فاينانشال تايمز " بكين رفضت طرحه مؤخرًا لنظام Starlink، وهو نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية، في أوكرانيا لمساعدة الجيش على تجاوز قطع الإنترنت لروسيا" .


ويذكر أن الصين قد أكملت نظام الاتصالات باستخدام الأقمار الصناعية الخاص بها، Beidou، في عام 2020، والذي ينافس نظام تحديد المواقع العالمي المملوك للحكومة الأمريكية.

وذكرت صحيفة Financial Times أن ماسك يتوقع أن تعلق Tesla في صراع "لا مفر منه" على تايوان، لكنها ستظل قادرة على التوصيل للعملاء في الصين.

وقال ماسك "تحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان تكون مقبولة بشكل معقول، ربما لن يجعل الجميع سعداء"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ورداً على سؤال بشأن توصية ماسك الخاصة بتايوان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين: "نحن لا نزال ملتزمين بالمبدأ الأساسي لإعادة التوحيد السلمي ودولة واحدة ونظامان ونهدف إلى العمل بأكبر قدر من الإخلاص والجهود لتحقيق السلام ولم الشمل ".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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