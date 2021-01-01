تطور روسيا محركات كهربائية فريدة للأقمار الصناعية النانوية

أعلن معهد موسكو للطيران أن خبراءه تمكنوا من تطوير محركات كهربائية فريدة من نوعها للأقمار الصناعية النانوية.
وجاء في بيان صادر عن المعهد "المهندسون والخبراء التابعون للمعهد تمكنوا من تطوير محرك كهربائي مخصص للعمل مع أقمار CubeSat النانوية التي لا تتجاوز أبعادها (10/10/10) سم، ولايزيد وزنها عن 1.3 كلغ".
وتبعا للبيان فإن "المحرك الجديد ليس له نظير بين المحركات الشبيهة المحلية أوالأجنبية، ومعدل دفعه الإجمالي (نسبة استهلاك الطاقة أو الوقود بالنسبة للسرعة المطلوبة) يتفوق على معدل دفع المحركات الشبيه بعشر مرات تقريبا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!