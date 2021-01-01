قد تحدث آبل نقلة نوعية في عالم أجهزتها المحمولة

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صورة الخبر: آبل
آبل

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن شركة آبل قدد تتخذ قرارا سيحدث تغييرا كبيرا بالنسبة لهواتفها وأجهزتها الإلكترونية المحمولة.

وتبعا للمواقع فإن الصحفي والمحلل الشهير، مارك غورمان، والذي غالبا ما تصدق توقعاته بشأن الأجهزة الإلكترونية قد أشار إلى "أن آبل قد تنتقل لاستخدام منافذ USB-C للشحن مع هواتفها والعديد من أجهزتها الذكية".

ووفقا لغورمان فإنه "وبحلول 2024 ستبدأ آبل باعتماد منافذ USB-C مع سماعاتها اللاسلكية، وعام 2023 قد تحل هذه المنافذ محل منافذ Lightning في بعض النماذج الجديدة من حواسب Mac وفأرة الحاسب Magic Mouse".

ويرى المحلل أن "أحد أسباب تخلّص آبل من منافذ Lightning هو الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي سابقا لدفع جميع مصنعي الهواتف والأجهزة الذكية لتوحيد نوع منافذ الشحن في أجهزتهم، وأعتماد منافذ USB-C على الأغلب، وذلك بهدف التقليل من كمية الشواحن والملحقات التي يتم تصنيعها للحفاظ على البيئة وتوفير راحة أكبر للمستهلك".

وكان غورمان قد أشار في مايو الفائت إلى "أن هواتف آيفون المجهزة بمنافذ USB-C للشحن قد تظهر عام 2023، ولكنه أشار مؤخرا إلى أن مصادره ذكرت أن هاتف iPhone 15 الذي سيأتي بهذه الميزة سيظهر خريف عام 2024".

وذكر غورمان أن آبل لن تعتمد منافذ USB-C لشحن هواتفها لسنوات طويلة، فهي تخطط في المستقبل للتخلي عن منافذ الشحن، والانتقال إلى تقنيات الشحن اللاسلكي للهواتف فقط.

المصدر: روسيا اليوم

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