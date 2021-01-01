قد تحدث آبل نقلة نوعية في عالم أجهزتها المحمولة

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية، أن شركة آبل قدد تتخذ قرارا سيحدث تغييرا كبيرا بالنسبة لهواتفها وأجهزتها الإلكترونية المحمولة.
وتبعا للمواقع فإن الصحفي والمحلل الشهير، مارك غورمان، والذي غالبا ما تصدق توقعاته بشأن الأجهزة الإلكترونية قد أشار إلى "أن آبل قد تنتقل لاستخدام منافذ USB-C للشحن مع هواتفها والعديد من أجهزتها الذكية".
ووفقا لغورمان فإنه "وبحلول 2024 ستبدأ آبل باعتماد منافذ USB-C مع سماعاتها اللاسلكية، وعام 2023 قد تحل هذه المنافذ محل منافذ Lightning في بعض النماذج الجديدة من حواسب Mac وفأرة الحاسب Magic Mouse".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!