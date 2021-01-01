تسريبات للنسخة الأحدث من مرسيدس GLE



مرسيدس GLE مرسيدس GLE

رصد موقع أوتو اكسبريس البريطاني المتخصص في أخبار السيارات تجربة اختبار للنسخة الأحدث من سيارات مرسيدس GLE ذات الدفع الرباعي، حيث نقلت الصور التي التقطها الموقع تجديد للتصميم الخارجي للسيارة يجعلها تدخل في منافسة مع مثيلاتها في الحجم من سيارات فولفو EX90 ورينج روفر سبورت الجديدة.



وظهرت تجارب الاختبار لنسختين من السيارة؛ النسخة الكوبيه والعادية، ويبدو التحديث الأبرز في شكل المصد الأمامي المموه، بالإضافة إلي إعادة تصميم شبكة الرادياتير المضلعة والمصابيح الأمامية LED، ومن الخلف أيضاً تظهر مجموعة جديدة من المصابيح، ومن المتوقع أن تطرأ بعض التعديلات على المقصورة الداخلية لسيارة الدفع الرباعي.



مواصفات مرسيدس GLE الجديدة

وبحسب التقارير المعلنة فستتوفر مرسيدس GLE عبر عدة اختيارات من المحركات؛ إحداها تعتمد على محرك احتراق رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر، يستطيع توليد قوة 268 حصان، ويعطي عزم أقصى للدوران 550 نيوتن/ متر، ليقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية ذات تسع سرعات مثل كل طرازات GLE، والنسخة الثانية بمحرك سعة 3 لتر بقوة 325 حصان, وعزم دوران 700 نيوتن/ متر.

قد يعجبك أيضا...

وستوفر مرسيدس نسخة مخفضة في الانبعاثات الكربونية بمحرك هجين باسم GLE 350 de تجمع بين محرك احتراق بسعة 2 لتر مع محرك كهربائي وحزمة بطارية 31 كيلووات /ساعة لإنتاج مشترك يبلغ 316 حصان، ووفق ما أعلنته الشركة فإن مدى سير النسخة الهجين يصل إلى قرابة 100 كم اعتماداً على الطاقة الكهربائية وحدها.