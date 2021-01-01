تطلق سوزوكي الموديل الجديد من اسكوتر بيرجمان Street 125 EX



Street 125 EX Street 125 EX

كشفت شركة سوزوكي عن الموديل الجديد من الاسكوتر بيرجمان Street 125 EX، والذي يشهد العديد من التحسينات للحد من استهلاك الوقود، بحسب ما أعلنته وكالة الانباء الألمانية.



موصفات اسكوتر بيرجمان الجديد

وأوضحت الشركة اليابانية، أن الاسكوتر الجديد يتوفر له نظام Start-Stop المعروف من عالم السيارات، وذلك للوصول بمعدل استهلاك الوقود إلى 1.9 لتر/100 كم.



ويعتمد الاسكوتر الجديد البالغ وزنه 112 كجم على سواعد محرك بقوة 6.3 كيلووات / 8.6 حصان، مع خزان للوقود سعة 5.5 لتر، ويصل الاسكوتر بهذا القدر من الوقود إلى مدى سير 300 كلم.

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ويتميز الاسكوتر بملامح عصرية وعجلات صغيرة قياس 12 بوصة، مع العديد من المميزات العملانية مثل المقعد المريح والزجاج الأمامي، ومساحات جيدة للتخزين، كما تتوفر له قمرة رقمية مع منفذ USB للشحن.