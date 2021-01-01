تدخل سيارة ألمانية صغيرة موسوعة غينيس بعد كسر الأرقام القياسية للتسارع

المربع نت – حالياً السيارات الكهربائية الأسرع في العالم هي تيسلا موديل اس بليد وريماك نيفيرا، كلاهما يتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في أقل من ثانيتين، وهو معدل يصعب تصديقه، ولكن سيارة ألمانية صغيرة أخرى تمكنت من كسر الأرقام القياسية المسجلة لموديل اس ونيفيرا، وبفارق ملحوظ.
هي سيارة كهربائية صغيرة جداً بمقعد واحد ووزن 173 كيلوجرام فقط، وهذا عامل مهم طبعاً في تحقيق الرقم القياسي الجديد، وتم الوصول لهذا الوزن باستخدام ألياف الكربون خفيفة الوزن لصنع هيكل السيارة.
شباب جامعي يصنع السيارة التي كسرت الأرقام القياسية للتسارع
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