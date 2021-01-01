تدخل سيارة ألمانية صغيرة موسوعة غينيس بعد كسر الأرقام القياسية للتسارع



سيارة ألمانية صغيرة سيارة ألمانية صغيرة

المربع نت – حالياً السيارات الكهربائية الأسرع في العالم هي تيسلا موديل اس بليد وريماك نيفيرا، كلاهما يتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في أقل من ثانيتين، وهو معدل يصعب تصديقه، ولكن سيارة ألمانية صغيرة أخرى تمكنت من كسر الأرقام القياسية المسجلة لموديل اس ونيفيرا، وبفارق ملحوظ.



هي سيارة كهربائية صغيرة جداً بمقعد واحد ووزن 173 كيلوجرام فقط، وهذا عامل مهم طبعاً في تحقيق الرقم القياسي الجديد، وتم الوصول لهذا الوزن باستخدام ألياف الكربون خفيفة الوزن لصنع هيكل السيارة.



شباب جامعي يصنع السيارة التي كسرت الأرقام القياسية للتسارع

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السيارة من تصميم فريق ألماني من 20 طالب جامعي في مدينة شتوتجارت، وتم تزويدها بنظام تعليق مستقل وعجلات كربونية، وتبلغ قوتها 241 حصان فحسب ولكن هذا أكثر من كافٍ لتحويلها إلى صاروخ أرضي، مع استخدام نظام دفع كلي.وراقب ممثلون من موسوعة غينيس محاولة كسر الرقم القياسي للتسارع يوم 6 أكتوبر، وبالفعل تسارعت السيارة من السكون إلى 100 كلم\س في 1.461 ثانية فقط، ما يجعلها أسرع بكثير من سيارات فورمولا اي الكهربائية التي تصل لنفس السرعة خلال 2.8 ثانية بالمتوسط.. وهو إنجاز ممتاز بالفعل.