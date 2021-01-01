جيب واجونير والابتكارات الثورية في جيلها الأول



جيب واجونير جيب واجونير

المربع نت – احتفالا بالجيل الجديد كليا لأفخم سيارة اس يو في من جيب، جيب واجونير وجراند واجونير، ومع ترقبنا وصولها السوق السعودي، هذه لمحة عن تاريخها قبل توقف إنتاجها مع بداية العقد الأخير من القرن الماضي.



قُدمت سيارة جيب واجونير لأول مرة في 1962 ميلادية كسيارة اس يو في فاخرة، لتستبدل عائلة سيارات “ويليز”، واهتمت منذ الجيل الأول بالتصميم العصري والراحة وملائمة الاستخدام مع مزايا الدفع الرباعي.



ثورة جيب واجونير

ليس من المبالغة وصف الجيل الأول من واجنير بالثورية، إذ قدم العديد من الابتكارات أهمها:

قد يعجبك أيضا...

أول ناقل حركة أوتوماتيك في سيارة دفع رباعيأول عمود كامات علوي بمحرك شاحنات 6 سلندر في سيارةأول سيارة دفع رباعي بنظام تعليق أمامي مستقلأول سيارة بنظام دفع رباعي دائم تلقائيجاءت بنظام الدفع الرباعي الثوري كوادرا تراكجيب واجونير, المربع نتوقد صُممت جيب واجونير من قبل المصمم الشهير بروكس ستيفن، لتخطف قلوب العامة بتصميم عصري، وحصلت عل ىاسم جراند واجونير في 1984 بعد تقديم نسخ بقاعدة عجلات أقصر.وسمح تطور السيارة باستمرار إنتاجها 28 عامًا بتحسينات فنية خفيفة حتى إيقاف إنتاجها في 1991 ميلادية، وحققت لقب “أطول عملية إنتاج مستمرة لسيارة على نفس المنصة في تاريخ سيارات الولايات المتحدة”.واجونير الجديدة كلياجيب واجونير الجديدة ستنافس كاديلاك اسكاليد ولينكولن نافيجيتور، وتزعم جيب أن جراند واجونير تمتلك المساحة الداخلية الأفضل بين المنافسين، مع مساحة صف ثاني وصف ثالث رحبة للبالغين، ومن أهم الأشياء التي تلفت الأنظار هو الكثير من الشاشات في الداخلية مع شاشة نظام معلومات وترفيه مزدوجة وتخصيص شاشة للراكب الأمامي وشاشة تحكم في الصف الثاني، كذلك رُكبت عليها الكثير من المستشعرات والكاميرات لمراقبة جميع الاتجاهات وحتى كاميرا داخلية للصف الثالث.. وما هذا إلا قمة الجبل لقائمة طويلة من التجهيزات، يُؤجل الكلام عنها بالتفصيل عندما تصل السعودية من خلال الوكيل بترومين ستيلانتس.