يفوز «باوتيستا» ببطولة «SBK» متقدما على رازجاتلي وريا

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حقق الفارو باوتيستا، انتصارًا صعبا في الجولة العاشرة من بطولة سوبر بايك للدرا جات النارية المعدلة SBK، بعد معركة مثيرة على حلبة Autodromo Internacional do Algarve البرتغالية، وجاء هذا الفوز بشق الأنفس على بطل العام الموسم الماضى توبراك رازجاتلي وذلك فى الجولة الثانية من السباق.



وكانت بروميتيون صانع الإطارات العالمي قد حرص علي رعاية البطولة في ظل الاهتمام الجماهيري الكبير الذي تحظي به بطولة سوبربايك SBK.



وكان على باوتيستا أن يقاتل بشراسة مع كل من رازجاتلي وجوناثان ريا بطل العالم ست مرات ليحقق فوزه الأول وتوسيع صدارة فى البطولة.

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وبدأ باوتيستا السباق الثانى من المركز الثاني بعد تقدم رازجاتلي فى السباق الأول لكن ريا هو من قاد السباق إلى المنعطف الأول بينما تراجع باوتيستا إلى المركز الثالث وتراجع رازجاتلي أيضا للمركز الثاني.وفي اللفة السابعة استطاع رازجاتلي أن يستعيد صدارته وذلك بعد جولتين في نفس الزاوية لكن سرعان ما عاد باوتيستا إلى الصدارة مرة أخرى حيث تراجع رازجاتلي إلى المركز الثالث خلف باوتيستا.ومع اقتراب منتصف الطريق تحرك باوتيستا في المنعطف العاشر ليأخذ زمام السباق بينما تبعه رازجاتلي إلى المركز الثاني بعد تجاوز ريا.ومع اقتراب الثلث الأخير بدأ رازجاتلي في الاقتراب من باوتيستا واتخذ خطوة نحو متصدر البطولة في Turn 13 في اللفة 14 ولكن في بداية اللفة التالية تمكن باوتيستا من تجاوز رازجاتلي مرة ثانية ليتولى زمام البطولة.وتمكن باوتيستا من توسيع الفجوة مع غريمه رازجاتلي لتزيد عن ثانيتين حيث حقق فوزه الثامن والعشرون.كما منحت باوتيستا منصة التتويج رقم 24 هذا الموسم، معادلة لأفضل رقم قياسي له في موسمه من موسم المبتدئين في عام 2019.. واحتل ريا منصة التتويج رقم 236 في WorldSBK والمرتبة 24 في سباق البرتغال حيث يحتل البطل ست مرات أكبر عدد من منصات التتويج.وقال رازجاتلي الذي تحرص مجموعة بروميتيون للإطارات على رعاية وتمثل الراعي الرسمي لبطولة العالم للدراجات النارية المُعدلة WorldSBK كان الجميع يتخطون الحد الأقصى لأنه كان عشر لفات. وكنت أضغط أيضا على الحد الأقصى وكنت بحاجة لتجاوز ولكن كانت دراجته سريعة جدًا وهذا المسار ليس من السهل المرور به.. ونجحت استراتيجيتي في سباق Superpole لكنها لم تنجح في الجولة الثانية من السباق.وكان الجولة الثانية من السباق بمثابة قصة مألوفة حيث تصارع الثنائي من أجل الفوز على الرغم من أنه في النصف الأول من السباق كان هناك أيضًا البطل ست مرات جوناثان ريا حيث تناوب الثلاثة قيادة السباق ومع قيادة ريا للجولات الست الأولى وتصدر رازجاتلي الجولتين التاليتين ثم باوتيستا متقدمًا من اللفة 9 حتى النهاية.. وبدا أن رازجاتلي كان قادرًا على القتال من أجل الفوز عندما فاجأ باوتيستا بتجاوز الدور 13 في اللفة 14 ولكن بحلول المنعطف الأول في اللفة 15 عاد باوتيستا إلى الأمام.وقد شهدت بطولة العام الماضي لحظات رائعة من الإثارة هي الأهم منذ 20 عامًا، خاصة مواجهة اللحظات الأخيرة بين بطل العالم ست مرات جوناثان ريا توبراك رازجاتلي والتي انتهت بفوز رازجاتلي.