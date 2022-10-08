أسعار الذهب مصر والسعودية والكويت والإمارات اليوم الثلاثاء



أسعار الذهب أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات عقب ارتفاع مفاجئ حققته أمس الإثنين، في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الذهب في البورصات العالمية أمس بتراجع تخطى 25 دولارًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر



جاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كالتالي:-

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عيار 21 : 1094 جنيهًا.عيار 24 : 1250 جنيهًا.عيار 18 : 938 جنيهًا.عيار 14 : 731 جنيهًا.أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الدول العربيةاستقرت أسعار الذهب في الدول العربية السعودية والكويت والإمارات في بداية التعاملات عقب هبوط سجلته أمس الإثنين بسبب خسارته في البورصة العالمية.سعر الذهب اليوم في السعوديةبلغ سعر الذهب اليوم في السعودية كالآتي:-عيار 24 : 202 ريالعيار 22 : 185 ريالاعيار 21 : 177 ريالاعيار 18 : 151 ريالاعيار 14 : 118 ريالاسعر الذهب اليوم في الكويتتداول سعر الذهب اليوم في الكويت كالتالي:-عيار 24 : 17.1 دينارعيار 22 : 15.7 دينارعيار 21 : 15.1 دينارعيار 18 : 12,9 دينارسعر الذهب اليوم في الإماراتسجل سعر الذهب اليوم في الإمارات كالآتي:-عيار 24 : 197 درهماعيار 22 : 180.5 درهمعيار 21 : 172 درهماعيار 18 : 148 درهماعيار 14 : 115 درهما