أسعار الذهب مصر والسعودية والكويت والإمارات اليوم الثلاثاء

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الذهب مصر والسعودية والكويت والإمارات اليوم الثلاثاء

صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات عقب ارتفاع مفاجئ حققته أمس الإثنين، في الوقت الذي انهارت فيه أسعار الذهب في البورصات العالمية أمس بتراجع تخطى 25 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كالتالي:-

عيار 21 : 1094 جنيهًا.
عيار 24 : 1250 جنيهًا.
عيار 18 : 938 جنيهًا.
عيار 14 : 731 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الدول العربية

استقرت أسعار الذهب في الدول العربية السعودية والكويت والإمارات في بداية التعاملات عقب هبوط سجلته أمس الإثنين بسبب خسارته في البورصة العالمية.
سعر الذهب اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب اليوم في السعودية كالآتي:-

عيار 24 : 202 ريال
عيار 22 : 185 ريالا
عيار 21 : 177 ريالا
عيار 18 : 151 ريالا
عيار 14 : 118 ريالا

سعر الذهب اليوم في الكويت

تداول سعر الذهب اليوم في الكويت كالتالي:-

عيار 24 : 17.1 دينار
عيار 22 : 15.7 دينار
عيار 21 : 15.1 دينار
عيار 18 : 12,9 دينار

سعر الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الإمارات كالآتي:-

عيار 24 : 197 درهما
عيار 22 : 180.5 درهم
عيار 21 : 172 درهما
عيار 18 : 148 درهما
عيار 14 : 115 درهما

المصدر: بوابه الاهرام

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الذهب مصر والسعودية والكويت والإمارات اليوم الثلاثاء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10336

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager