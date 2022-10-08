سعر حديد التسليح في مصر اليوم..

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سعر حديد التسليح

استقرت أسعار حديد التسليح في السوق اليوم، وتعرض «بوابة الأهرام» الأسعار الرسمية، حيث بلغ سعر الحديد في حديد عز 17700 جنيه تسليم أرض المصنع، شركة مصر ستيل 17500 جنيه، والسويس 17600 جنيها.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

سعر حديد التسليح اليوم في السوق المحلي
بينما سجل سعر حديد المصريين 17600 جنيه للطن، وبشاي 17575 جنيه، والعشري 17500 جنيه.

وقال أحمد الزيني، تواجه صناعه الحديد في مصر منافسة شديدة من واردات الحديد الخارجية خاصة الحديد التركي والصيني، ولذلك تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.

وحقق الجيوشي مستوى سعريا بلغ17400 جنيه للطن، والجارحي 17350جنيها، وعنتر 17000 جنيه.

واستطرد قائلاً إن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم علو الواردات من الحديد من الناحيه الأخرى، وهي خلق سوق احتكار يدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.

وفي ذات الوقت شدد على أهميه تفعيل الرقابة عند فرض الرسوم لضمان منافسة عادلة بالسوق المحلي.

المصدر: بوابه الاهرام

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