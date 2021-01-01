تطور أمريكا أنظمة الفضاء المستقبلية

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منحت قوة الفضاء الأمريكية، شركة Northrop Grumman طلب مهمة بقيمة 29.9 مليون دولار لخدمة إطلاق برنامج اختبار الفضاء (STP) -S29A.



تهدف مهمة STP-S29A إلى تقديم "عروض تكنولوجية في المدار والمساهمة في تطوير أنظمة الفضاء المستقبلية" وتطوير تقنيات المقاتلات الفضائية عبر وزارة الدفاع.



ستشهد المهمة قيام شركة نورثروب جرومان بنقل 200 كيلوغرام (441 رطلاً) من STP CubeSats والحمولات ذات الصلة إلى مدار أرضي منخفض باستخدام مركبة إطلاق القمر الصناعي Minotaur IV. ومن المقرر الإطلاق في سبتمبر 2024.