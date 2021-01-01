اكتشاف حول أقمار «يوروبا وجانيميد»



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

كشف علماء الكواكب من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة ليستر عن صور جديدة لأوروبا وجانيميد ، وهما وجهتان مستقبليتان لمهمات جديدة إلى نظام الكوكب العملاق.



كما تم الكشف عن مزيج المواد الكيميائية التي تشكل الأسطح المتجمدة على اثنين من أكبر أقمار المشتري في أكثر الصور تفصيلاً التي تم التقاطها بواسطة تلسكوب على الأرض.

توفر الصور رؤى جديدة حول التركيب الكيميائي للأقمار ، بما في ذلك السمات الجيولوجية مثل الخطوط الطويلة الشبيهة بالصدع التي تقطع سطح أوروبا.



جانيميد ويوروبا هما من أكبر أربعة أقمار تدور حول كوكب المشتري ، والمعروفة باسم أقمار الجليل.

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يوروبا مشابه في الحجم لقمر الأرض ، بينما جانيميد هو أكبر قمر في المجموعة الشمسية بأكملها.قال طالب الدكتوراه أوليفر كينج ، من كلية الفيزياء وعلم الفلك بجامعة ليستر: `` لقد رسمنا خرائط لتوزيعات المواد المختلفة على السطح ، بما في ذلك صقيع حامض الكبريتيك الذي يوجد أساسًا على جانب يوروبا الذي تعرض للقصف الشديد من قبل الغازات المحيطة بالمشتريوجدت النمذجة أنه يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأملاح المختلفة الموجودة على السطح ، لكنها أشارت إلى أن التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء وحده غير قادر بشكل عام على تحديد أنواع معينة من الملح الموجودة.استخدم الباحثون التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي لرصد ورسم خرائط لأسطح الأقمار.سجلوا ضوء الشمس المنعكس من أسطح يوروبا وجانيميد بأطوال موجية مختلفة من الأشعة تحت الحمراء ، مما أدى إلى إنتاج طيف انعكاس.تم تحليل ذلك من خلال تطوير نموذج حاسوبي يقارن الملاحظات بمواد مختلفة تم قياسها في المختبرات.