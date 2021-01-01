كل ما تريد عن برنامج «حجب الخدمة» ..بعد اختراق قراصنة روس مطارات أمريكية بـDDoS..

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قام عدد من القراصنة الروس، اليوم الإثنين 10 أكتوبر، باستهداف عدد من المواقع الإلكترونية للمطارات الأمريكية .



وتم استهداف عدد من المطارات الأمريكية المطارات الكبيرة ، بما في ذلك مطار LaGuardia في مدينة نيويورك .



نُسب الاختراق إلى مجموعة تعرف باسم Killnet ، قراصنة روس يدعمون الكرملين ولكن لا يُعتقد أنهم جهات حكومية مباشرة.

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وفقًا لشبكة CNN، فإن هجمات "الحرمان من الخدمة" (DDoS) ، والتي تعمل عن طريق إغراق خوادم الكمبيوتر بحركة المرور لجعلها غير فعالة.وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه: "إنه أمر مزعج" ، مضيفًا أن الهجمات الإلكترونية تسببت في "منع وصول الجمهور" إلى مواقع الويب العامة التي تبلغ عن أوقات الانتظار في المطار ومعلومات السعة.هجمات DDoSهجمات الحرمان من الخدمات أو هجوم حجب الخدمة، هي هجمات تتم عن طريق إغراق المواقع بسيل من البيانات غير اللازمة يتم إرسالها عن طريق أجهزة مصابة ببرامج (في هذه الحالة تسمى DDOS Attacks).تعمل نشر هذه الهجمات بحيث يتحكم فيها القراصنة عن بعد بإرسال تلك البيانات إلى المواقع بشكل كثيف مما يسبب بطء الخدمات ويسبب صعوبة وصول المستخدمين لها نظراً لهذا الازدحام.ويتم هذا الهجوم بدون كسر ملفات كلمات السر أو سرقة البيانات السرية، هجمات حجب الخدمة تتم ببساطه بان يقوم المهاجم بإطلاق أحد البرامج التي تزحم الموقع وبالتالي تمنع أي مستخدم من الوصول إليه.